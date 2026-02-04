Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні
Кишинів підтримав Київ після масованих атак
фото з відкритих джерел

Пакет сформували з держрезерву та ресурсів підрозділів МВС країни

Уряд Молдови ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Україні на тлі складної ситуації в енергетиці після масованих атак Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовського мовника TV8.

Рішення про передачу допомоги з Державного резерву та ресурсів деяких підрозділів Міністерства внутрішніх справ було затверджено на засіданні уряду в середу. Прем’єр-міністр Молдови Александр Мунтяну заявив, що українська сторона позитивно оцінила попередню підтримку. «Наші колеги з України цінують нашу допомогу. Ми отримали багато подяк, як публічно, так і приватно», – зазначив він.

Зазначається, що партія гуманітарної допомоги відповідає офіційним запитам, надісланим з Києва дипломатичними каналами, та має на меті покрити конкретні потреби цивільного населення. До складу пакета входять товари для енергетичного та медичного секторів, зокрема кабелі, провідники, обладнання та санітарні матеріали.

До слова, нещодавно Молдова зазнала масштабного відключення електроенергії після різкого збою в роботі об’єднаної енергосистеми з Україною. Через перепади напруги аварійно відключилися ключові лінії електропередач, що призвело до тимчасового колапсу енергопостачання в частині країни.

Читайте також:

Теги: Молдова гуманітарна допомога Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 11:44
Міністр оборони Британії ухилився від відповіді щодо чисельності військ для України
Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну
8 сiчня, 11:20
США назвали російські удари під час мирних переговорів незрозумілою ескалацією
США назвали російські удари під час мирних переговорів незрозумілою ескалацією
13 сiчня, 02:56
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Дрон РФ виявили у селищі Молдови поблизу кордону з Одеською областю
У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)
22 сiчня, 16:14
МВС оприлюднило рекомендації на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
22 сiчня, 18:35
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
Зеленський підкреслив, що пошук виходу або компромісу, про який говорять партнери зі США, має передбачати кроки з обох боків
«Ми готові до компромісу». Зеленський розказав, що вперше сталося на переговорах в Абу-Дабі
30 сiчня, 10:05
Генеральний секретар НАТО засудив удари Росії по Україні
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
Вчора, 16:37

Політика

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Естонія відправила енергетичний вантаж в Україну
Естонія відправила енергетичний вантаж в Україну
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні
Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Сьогодні, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Сьогодні, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua