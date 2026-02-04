Молдова ухвалила рішення про гуманітарну допомогу Україні

Пакет сформували з держрезерву та ресурсів підрозділів МВС країни

Уряд Молдови ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Україні на тлі складної ситуації в енергетиці після масованих атак Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовського мовника TV8.

Рішення про передачу допомоги з Державного резерву та ресурсів деяких підрозділів Міністерства внутрішніх справ було затверджено на засіданні уряду в середу. Прем’єр-міністр Молдови Александр Мунтяну заявив, що українська сторона позитивно оцінила попередню підтримку. «Наші колеги з України цінують нашу допомогу. Ми отримали багато подяк, як публічно, так і приватно», – зазначив він.

Зазначається, що партія гуманітарної допомоги відповідає офіційним запитам, надісланим з Києва дипломатичними каналами, та має на меті покрити конкретні потреби цивільного населення. До складу пакета входять товари для енергетичного та медичного секторів, зокрема кабелі, провідники, обладнання та санітарні матеріали.

До слова, нещодавно Молдова зазнала масштабного відключення електроенергії після різкого збою в роботі об’єднаної енергосистеми з Україною. Через перепади напруги аварійно відключилися ключові лінії електропередач, що призвело до тимчасового колапсу енергопостачання в частині країни.