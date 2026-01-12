Санду заявила, що готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією

Санду: Якщо буде референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією

Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що підтримає об’єднання країни з Румунією у разі винесення цього питання на референдум. Про це вона заявила в подкасті The Rest is Politics, передає «Главком».

«Якщо буде референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією. Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні та, звичайно, чинити опір Росії», – йдеться у заяві.

Водночас президентка наголосила, що усвідомлює відсутність суспільної більшості на підтримку такого кроку. За словами Санду, на відміну від ідеї об’єднання, вступ Молдови до Європейського Союзу, заявку на який країна подала у 2022 році, є більш реалістичною стратегічною метою.

Раніше президентка Молдови Майя Санду закликала Європейський Союз забезпечити «постійну взаємодію» та «чіткість» на шляху європейської інтеграції її країни. Заява зроблена на тлі побоювань, що процес вступу Молдови може бути уповільнений через позицію Угорщини щодо початку переговорів з Україною.

Санду підкреслила, що Молдова, яка подала заявку на членство майже одночасно з Україною у 2022 році, «продемонструвала рішучість і виконала свої зобов’язання» з моменту офіційного початку переговорів у червні 2024 року.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із очільницею Молдови Маєю Санду. Вони обговорили мирний процес, дипломатичну роботу, взаємодію з американськими та європейськими інституціями.