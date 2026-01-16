Трамп розповів про жест Мачадо з Нобелівською премією миру

За словами Мачадо, передача медалі була знаком вдячності за позицію американського президента щодо ситуації у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп зустрівся з венесуельською опозиційною політикинею Марією Кориною Мачадо, яка під час зустрічі передала йому медаль Нобелівської премії миру. Про це Трамп написав у соціальній мережі, пише «Главком».

«Для мене було великою честю сьогодні зустрітися з Марією Кориною Мачадо. Вона – сильна жінка, яка пройшла через багато випробувань. Марія передала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Це був дуже щирий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє», – написав він.

Раніше, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що вручила свою Нобелівську медаль президенту США Дональду Трампу під час зустрічі у Вашингтоні.

За словами Мачадо, передача медалі була знаком вдячності за позицію американського президента щодо ситуації у Венесуелі.

«Я вручила президенту Сполучених Штатів медаль Нобелівської премії миру», – сказала вона. Під час спілкування з пресою опозиційна лідерка зазначила, що її вразила обізнаність Трампа з подіями у Венесуелі.

Тим часом Норвезький Нобелівський комітет раніше пояснював, що після оголошення лауреата Нобелівську премію не можна відкликати, передати чи розділити між іншими особами.

«Це рішення остаточне і залишається незмінним», – заявили в комітеті 9 січня.

У комітеті також нагадали, що хоча медаль є фізичним предметом, статус лауреата Нобелівської премії залишається за особою, якій вона була присуджена. Коментар щодо ситуації з Мачадо поза робочим часом у комітеті наразі не надали.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію.