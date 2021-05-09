Прихильники відокремлення від Британії перемогли на виборах у Шотландії

Лідерка сепаратистів вже обіцяє новий референдум про незалежність

На виборах до парламенту Шотландії перемагають партії, що виступають за віжокремлення від Великої Британії. Як інформує BBC, за підсумками підрахунку голосів, який закінчився ввечері в суботу, владна Шотландська національна партія (ШНП) і «зелені» отримують, відповідно, 64 і 8 мандатів.

За даними агенції, ці політичні сили виступили гірше, ніж обіцяли опитування, та все ж таки здобули більшість у парламенті – 72 місця зі 129.

Лідер ШНП і глава уряду Шотландії Нікола Стерджен вже заявила: оскільки більшість у парламенті гарантовано отримують партії, які виступають за відділення від Великої Британії, вони мають виконати свою передвиборчу обіцянку й оголосити новий референдум про незалежність.

Як повідомлялося, на референдумі у 2014 році прихильники незалежності Шотландії змогли зібрати 45% голосів, 55% виступили проти відділення.

У грудні 2019 року Стерджен написала листа прем'єру Британії Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.

У вересні 2020-го шотландський уряд заявив, що буде готувати законопроєкт про організацію другого референдуму про незалежність.

За даними опитувань, проведених у січні, 49% опитаних жителів Шотландії виступають за її відділення від Великої Британії, а 44% – проти.