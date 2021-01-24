Лідерка Шотландії пообіцяла домагтися нового референдуму про незалежність

49% опитаних жителів Шотландії виступають за її відділення від Великої Британії, а 44% – проти

Опитування громадської думки засвідчують, що більшість населення Шотландії хоче незалежності від Сполученого Королівства

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що скористається парламентськими виборами, аби домогтися повторного референдуму про вихід Шотландії зі складу Великої Британії.

За словами Стерджен на парламентських виборах в травні 2021 року вона сподівається заручитися підтримкою виборців щодо організації нового референдуму про незалежність Шотландії.

«Я хочу законного референдуму, ось чому я маю намір домагатися повноважень на це в травні від народу Шотландії, і, якщо він дасть мені таке право, ось чим я займатимуся», – сказала Стерджен.

Вона підкреслила, що опитування громадської думки засвідчують, що більшість населення Шотландії хоче незалежності від Сполученого Королівства

Зокрема, за даними The Sunday Times, 49% опитаних жителів Шотландії виступають за її відділення від Великої Британії, а 44% – проти. Крім цього, 53% опитаних висловилися за повернення до складу ЄС, проти - 31%.

Референдум з питання про незалежність Шотландії відбувся 18 вересня 2014 року. Тоді 55% шотландців проголосували за те, щоб Шотландія залишилася у складі Великої Британії.

У грудні 2020 року глава уряду Шотландії заявила, що час окреслити власне майбутнє як незалежної нації.

У листопаді глава уряду Шотландії заявила, що впевнена у здобутті незалежності від Британії.

Як відомо, у Шотландії планують провести другий референдум про незалежність від Великої Британії у 2021 році.

Нагадаємо, що у 2019 році Шотландія вимагала нового референдуму про незалежність, щоб залишитися в ЄС.

Крім того, у 2018 році Шотландія планувала новий референдум про незалежність.

Як повідомлялося, перший міністр Шотландії та лідер Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен написала листа прем’єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням провести референдум про незалежність.

Проте прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не дозволить цього.