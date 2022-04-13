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    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами

    Марченко ніби намагалася виглядати гарно, але вийшло навпаки - Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Марченко ніби намагалася виглядати гарно, але вийшло навпаки
    джерело: соцмережі

    Дружина Віктора Медведчука невдало про себе нагадала

    Українці вже другу добу тішаться з новини, що Віктора Медведчука затримала СБУ.

    На додачу до купи жартів про дивний вигляд опального політика, сьогодні з'явилося не менше фотожаб про його дружину, яка вирішила вимагати від Зеленського, аби той звільнив її чоловіка.

    «Главком» зібрав реакцію соцмереж на звернення дружини Медведчука до Ердогана і Путіна:

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    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами
    джерело: соцмережі

    Нагадаємо, Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона каже, що її чоловіка переслідують за політичними мотивами «всупереч законам України та нормам міжнародного права».

    Зазначимо, що з України Оксана Марченко виїхала за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. І фактично майже два місяці не з'являлась на публіці.

    Сьогодні також Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука. 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Оксана Марченко Україна дружина жарт окупація #stoprussia
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    Звернення Оксани Марченко: українці відреагували жартами та фотожабами