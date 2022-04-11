Російських студентів зігнали на підтримку «ДНР» під виглядом акції до дня радянської космонавтики

З перших днів війни РФ проти України російських бюджетників, студентів та школярів зганяли на різні прокремлівські заходи

Студентів Воронезького державного лісотехнічного університету зігнали на захід, присвячений 61-річниці польоту Юрія Гагаріна в космос, який насправді виявився мітингом на підтримку самопроголошеної «ДНР» Захід пройшов 7 квітня, повідомляє російське видання The Insider.

Наступного дня на сайті вишу було опубліковано допис про мітинг, присвячений «річниці проголошення «Донецької народної республіки» та на підтримку курсу президента РФ». У ньому, як сказано у повідомленні, взяли участь і студенти: «Присутні одностайно висловили підтримку курсу президента РФ, Збройним силам Росії, спецоперації на території України та солідарність із жителями Донбасу».

24 лютого Росія за наказом президента Володимира Путіна розпочала війну проти України. З перших днів вторгнення російських бюджетників, студентів та школярів зганяли на різні прокремлівські заходи.

Один із наймасштабніших відбувся 18 березня і стосувався восьмої річниці анексії РФ Криму. Від студентів вимагали явку в обмін на відгули, інакше погрожували проблемами з навчанням, бюджетникам обіцяли вихідні дні. У розпорядженнях, відправлених до бюджетних установ, говорилося, що учасникам заходів необхідно уникати одягу жовто-синіх кольорів, а масовки треба залучати «тільки людей слов'янської зовнішності».

Як повідомляв «Главком», 31 березня СБУ оголосила підозру депутату Держдуми Російської Федерації, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову у вчиненні злочину за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»).

Нагадаємо, що у середині січня 2022 року Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати «незалежність» окремих районів Донецької та Луганської областей.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали «зелене світло» процедурі визнання «Л/ДНР». У МЗС України відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання «ЛДНР» незалежними, назвавши таку ініціативу «частиною розхитування».