Київщина «червоно-помаранчева»: в області діють нові карантинні зони

У Київській області не залишилося жодної «жовтої» та «зеленої» зон

Від сьогодні, 2 листопада, в Київській області шість територій знаходяться в «червоній» карантинній зоні. Таке рішення ухвалила 30 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні.

Йдеться про:

м. Бориспіль, м. Васильків, м. Обухів, м. Переяслав, м. Фастів, Обухівський район.

Решта територій увійшли до «помаранчевої» зони.

Отже, в Київській області не залишилось жодної «жовтої» та «зеленої» зон.

У «червоній» зоні діють такі обмеження:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів дошкільної освіти, учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

У «помаранчевій» зоні забороняється:

робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів);

робота розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планові госпіталізації в лікарні;

робота спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

масові заходи за участю понад 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

Як повідомлялося, згідно з оновленим поділом України на карантинні зони Київ залишився в «помаранчевій».