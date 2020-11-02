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    Київщина «червоно-помаранчева»: в області діють нові карантинні зони

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    Нове епідеміологічне зонування Київської области набуло чинності з 2 листопада - Київщина «червоно-помаранчева»: в області діють нові карантинні зони
    Нове епідеміологічне зонування Київської области набуло чинності з 2 листопада

    У Київській області не залишилося жодної «жовтої» та «зеленої» зон

    Від сьогодні, 2 листопада, в Київській області шість територій знаходяться в «червоній» карантинній зоні. Таке рішення ухвалила 30 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні. 

    Йдеться про:

    1. м. Бориспіль,
    2. м. Васильків,
    3. м. Обухів,
    4. м. Переяслав,
    5. м. Фастів,
    6. Обухівський район.

    Решта територій увійшли до «помаранчевої» зони. 

    Отже, в Київській області не залишилось жодної «жовтої» та «зеленої» зон.

    У «червоній» зоні діють такі обмеження:

    • відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів дошкільної освіти, учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
    • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
    • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
    • торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;
    • провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
    • торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
    • відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

    У «помаранчевій» зоні забороняється:

    • робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів);
    • робота розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
    • планові госпіталізації в лікарні;
    • робота спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури;
    • прийом нових змін в дитячі табори;
    • масові заходи за участю понад 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

    Як повідомлялося, згідно з оновленим поділом України на карантинні зони Київ залишився в «помаранчевій».

    Київщина карантин коронавірус
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