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    Ще в одному монастирі в Києві спалах коронавірусу

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    У Звіринецькому монастирі виявлено випадки коронавірусу - Ще в одному монастирі в Києві спалах коронавірусу
    У Звіринецькому монастирі виявлено випадки коронавірусу

    Звіринецький монастир на самоізоляції

    У Києві Архангело-Михайлівський Звіринецький монастир з 30 жовтня знаходиться на карантині через спалах коронавірусу.

    Про закриття монастиря повідомляється у Facebook.

    «Монастир знаходиться на самоізоляції», - йдеться в повідомленні.

    Богослужіння відбуваються без участі прихожан. «Всі статутні богослужіння та молебні проходять у закритому режимі», - повідомили у монастирі.

    Нагадаємо, у травні був спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.

    У липні через спалах коронавірусу закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Української православної церкви у Києві. 

    У вересні в Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі РПЦ в Україні виявили спалах коронавірусу. 

    церква Київ карантин коронавірус
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