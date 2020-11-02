Ще в одному монастирі в Києві спалах коронавірусу

Звіринецький монастир на самоізоляції

У Києві Архангело-Михайлівський Звіринецький монастир з 30 жовтня знаходиться на карантині через спалах коронавірусу.

Про закриття монастиря повідомляється у Facebook.

«Монастир знаходиться на самоізоляції», - йдеться в повідомленні.

Богослужіння відбуваються без участі прихожан. «Всі статутні богослужіння та молебні проходять у закритому режимі», - повідомили у монастирі.

Нагадаємо, у травні був спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях.

У липні через спалах коронавірусу закрили на карантин Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Української православної церкви у Києві.

У вересні в Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі РПЦ в Україні виявили спалах коронавірусу.