Пристайко заявив, що Україна не поступається нічим у газових переговорах



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Міністр наголосив, що Україна відстоює свої інтереси

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не поступається нічим у газових переговорах.

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю «Укрінформу».

Глава МЗС наголосив, що Україна відстоює свої інтереси та намагається діяти так, щоб негативні сценарії не відбулися.

«Ми не поступаємося нічим, ми ведемо ці переговори, як ми і обіцяли, у рамках трьохсторонньої взаємодії. Ця частина нашої газової діяльності говорить про перепідтвердження Україною її гарантій як надійного постачальника російського газу на європейський ринок», - сказав Пристайко.

Водночас він наголосив, що протокол зустрічі представників Європейського союзу, України та Російської Федерації, який підписано, ще не є остаточною угодою.

«Ми вважаємо, що це є досягненням нашої переговорної команди. Ми знаємо, наскільки складними були переговори, тому що міністерство закордонних справ є частиною даного переговорного процесу довгий час, хоча провідна роль тут належить нашим колегам-енергетикам. Ми намагалися сприяти, зокрема, в тому, щоб Європейський союз стояв на захисті наших інтересів», - додав мінстр.

Він також зазначив, що про конкретні цифри можна буде говорити, «коли замість протоколу побачимо конкретну угоду».

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