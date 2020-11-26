Присвятив своє життя боротьбі з бідністю. Помер експрезидент Світового банку

улфенсон, в останні роки мав низку захворювань, помер від пневмонії, не пов'язаної з Covid-19

Джеймсу Вульфенсону було 86 років

Колишній президент Світового банку Джеймс Вульфенсон, який очолював організацію з 1995 до 2005 року, помер у віці 86 років.

Вулфенсон, в останні роки мав низку захворювань, помер від пневмонії, не пов'язаної з Covid-19, повідомив його син Адам.

Народжений в Австралії Вулфенсон здобув освіту в Гарварді і став громадянином США в 1980 році.

Нинішній президент СБ Девід Малпасс зазначив, що в період роботи Вулфенсона на чолі організації СБ зосередився на проблемі скорочення бідності і подвоїв зусилля в боротьбі з корупцією.

Керівний директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва зазначила, що Вулфенсон «присвятив своє життя боротьбі з бідністю, яку вів із ретельністю і професіоналізмом».

«Його досягнення легендарні, як і його спадщина - від історичного скорочення боргового навантаження найбідніших країн до боротьби з корупцією», ─ сказала вона.