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    Присвятив своє життя боротьбі з бідністю. Помер експрезидент Світового банку

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    улфенсон, в останні роки мав низку захворювань, помер від пневмонії, не пов'язаної з Covid-19 - Присвятив своє життя боротьбі з бідністю. Помер експрезидент Світового банку
    улфенсон, в останні роки мав низку захворювань, помер від пневмонії, не пов'язаної з Covid-19

    Джеймсу Вульфенсону було 86 років

    Колишній президент Світового банку Джеймс Вульфенсон, який очолював організацію з 1995 до 2005 року, помер у віці 86 років.

    Вулфенсон, в останні роки мав низку захворювань, помер від пневмонії, не пов'язаної з Covid-19, повідомив його син Адам.

    Народжений в Австралії Вулфенсон здобув освіту в Гарварді і став громадянином США в 1980 році.

    Нинішній президент СБ Девід Малпасс зазначив, що в період роботи Вулфенсона на чолі організації СБ зосередився на проблемі скорочення бідності і подвоїв зусилля в боротьбі з корупцією.

    Керівний директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва зазначила, що Вулфенсон «присвятив своє життя боротьбі з бідністю, яку вів із ретельністю і професіоналізмом».

    «Його досягнення легендарні, як і його спадщина - від історичного скорочення боргового навантаження найбідніших країн до боротьби з корупцією», ─ сказала вона.

    Теги: США Світовий банк смерть президент спадщина
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