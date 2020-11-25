В Аргентині оголосили триденну жалобу через смерть Марадони
Президент країни Аргентини оголосив триденну жалобу у пам'ять про Марадону
В Аргентині вирішили вшанувати пам'ять свого іменитого громадянина – Дієґо Марадони, який сьогодні помер.
Президент країни Альберто Фернандес оголосив триденну жалобу у пам'ять про Марадону.
«Він подарував аргентинцям щастя. Ми в боргу перед ним», – наводить слова Фернандеса Diario Ole у Twitter.
El Gobierno decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Diego Armando Maradona— Diario Olé (@DiarioOle) November 25, 2020
El presidente Alberto Fernández: "A los argentinos sólo nos dio alegrías. Estamos en deuda con él" pic.twitter.com/v2MoFM7KKG
Нагадаємо, ексфутболіст збірної Аргентини Дієґо Марадона помер від серцевого нападу.
Марадона переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані 25 листопада.
Раніше його госпіталізували з крововиливом в мозок, проте 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні після операції. Оточення екс-футболіста спростовувало чутки про коронавірус. Зазначалося, що він страждав від депресії.