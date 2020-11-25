  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Аргентині оголосили триденну жалобу через смерть Марадони

    • Розсилка
    Дієґо Марадона помер&nbsp;від серцевого нападу - В Аргентині оголосили триденну жалобу через смерть Марадони
    Дієґо Марадона помер від серцевого нападу

    Президент країни Аргентини оголосив триденну жалобу у пам'ять про Марадону

    В Аргентині вирішили вшанувати пам'ять свого іменитого громадянина – Дієґо Марадони, який сьогодні помер.

    Президент країни Альберто Фернандес оголосив триденну жалобу у пам'ять про Марадону.

    «Він подарував аргентинцям щастя. Ми в боргу перед ним», – наводить слова Фернандеса Diario Ole у Twitter.

    Нагадаємо, ексфутболіст збірної Аргентини Дієґо Марадона помер від серцевого нападу.

    Марадона переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані 25 листопада.

    Раніше його госпіталізували з крововиливом в мозок, проте 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні після операції. Оточення екс-футболіста спростовувало чутки про коронавірус. Зазначалося, що він страждав від депресії.

    Читайте також: 
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть президент Аргентина Дієґо Марадона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies