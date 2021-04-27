Рудик про бажання Притули очолити «Голос»: Партійна робота – не виступи у клубах

Всі процеси, що останнім часом відбуваються в «Голосі», Рудик назвала «хворобою росту»

Голова партії «Голос» Кіра Рудик відповіла на бажання колишнього кандидата у мери Києва Сергія Притули очолити партію.

Як заявила Рудик у коментарі «Радіо Свобода», це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи стадіонах.

«У нас є певні політичні амбіції у людей. Це, звичайно, дуже добре, тому що партія повинна складатися з амбітних, активних людей. У нас у партії люди із шоу-бізнесу, яким ми дуже вдячні (як, наприклад, Святославу Вакарчуку), ведуть за собою людей. Але партійна робота – це не виступи в клубах, не виступи на стадіонах, це – системна, важка робота, яку не так приємно робити, як здається», – сказав очільниця «Голосу».

Рудик зазначила, що пишається тим, що «Голос» долучає людей до політики. У випадку із Притулою партія буде діяти відповідно до процедур. Голова «Голосу» вважає, що як раніше, підтримка її партійцями зберігається. Всі процеси, що останнім часом відбуваються в «Голосі», вона назвала «хворобою росту» та впевнена, що вони обов’язково минуть.

«Пан Притула з нами півтора роки. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоубізнесової кар’єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити «Голос». Звичайно, це добре, що у людини у партії «Голос» є такі активні амбіції. Водночас маю зауважити, що ми будемо діяти винятково згідно з нашими процедурами: наш з’їзд відбудеться, як і заплановано, в середині літа, і він вирішить, чи мають ці амбіції право на існування», – резюмувала Рудик.

Напередодні політик та телеведучий Сергій Притула заявив, що баче себе новим керівником партії «Голос».

Раніше Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик про те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.