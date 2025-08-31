Головна Новини
Привітання з Днем шахтаря: яскравф листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
Цього року День шахтаря відзначають 31 серпня
фото з відкритих джерел

В останню неділю серпня в Україні відзначається професійне свято – День шахтаря

Шахтар – складна та важлива професія, адже вимагає постійної витривалості і вважається однією з найнебезпечніших. Тому «Главком» підготував цікаві листівки та щирі привітання для тих, хто залучений в цій нелегкій, але важливій праці. 

Коли День шахтаря у 2025 році?

В Україні День шахтаря відзначається щороку в останню неділю серпня. У 2025 році це свято припадає на 31 серпня. Традиція його святкування була започаткована у 1935 році, коли вугільна промисловість СРСР переживала період активного розвитку. 

Після здобуття Україною незалежності традиція святкування Дня шахтаря була затверджена відповідним Указом Президента України Леоніда Кравчука. Відтоді, з 1993 року це свято відзначають щороку з метою підтримки та популяризації шахтарської праці та їх внеску в розвиток держави.

Зміст

Привітання з Днем шахтаря у прозі

Вітаю з Днем шахтаря! Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, надійних товаришів поруч і завжди безпечного повернення на поверхню. 

***

Вітаю з професійним святом усіх шахтарів! Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а ваші родини – сповнені щастя і благополуччя. Зичу вам здоров’я, удачі і безпеки на кожному кроці!

***

Вітаю з Днем шахтаря! Нехай у вашому житті буде якомога більше світла і радості, а в шахті – завжди буде безпека та гідні умови праці. Бажаю вам міцного здоров’я, спокою і стабільного заробітку!

***

Вітаю з Днем шахтаря! Бажаю, щоб ваша нелегка праця завжди високо цінувалася і гідно оплачувалася. Миру вашому дому, міцнішого за кремінь здоров’я та чистого та щирого щастя. 

***

Вітаю вас із Днем шахтаря! Бажаю вам рівних доріг, міцних стін і завжди світлої перспективи. Нехай кожен ваш день буде наповнений вдячністю і повагою!

***

З Днем шахтаря! Нехай ваша праця завжди приносить тільки добробут і радість, а ваші родини зустрічають вас із посмішками і любов'ю. Бажаю вам міцного здоров'я, удачі та безпеки!

***

Вітаю із професійним святом шахтарів! Бажаю вам надійного обладнання, безпечних умов праці і завжди позитивного настрою. Нехай ваш труд буде гідно винагороджений, а життя буде сповнене щастя та спокою.

Привітання з Днем шахтаря у віршах

Шахтарю, твоя праця важлива і важка,
Ти глибоко в землю спускаєшся щодня.
Хай всюди в житті тобі добре щастить,
І світло надії в душі хай щоденно горить.

***

В темній шахті, з чистим серцем,
Ти – працьовитості став всім взірцем,
Зі святом вітаємо, герою глибин,
Хай сила твоя міцніє, мов гранітний клин.

***

Шахтарю, твоя праця неймовірно важлива,
В ній твоя міць, в ній твоя честь і сила,
З Днем шахтаря тебе вітаю,
Щастя і удачі щиро бажаю!

***

Шахтарська каска блищить у темноті,
Твоя праця важка, але цінна для всіх.
Зі святом тебе, шахтарю, вітаю,
Міцного здоров’я тобі я бажаю!

***

Шахтарю, ти справжній герой,
Ніхто не зрівняється в силі з тобою,
Нехай у твоєму житті буде мир і спокій,
А добробут зростає хай з кожним роком!


Вітальні листівки до Дня шахтаря

Привітання з Днем шахтаря: яскравф листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 1
Привітання з Днем шахтаря: яскравф листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 2
Привітання з Днем шахтаря: яскравф листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 3
Привітання з Днем шахтаря: яскравф листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 4
Привітання з Днем шахтаря: яскравф листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 5

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
