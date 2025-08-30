Церковний календар на вересень 2025: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці та Віри, Надії, Любові і матері їх Софії
Свята у церковному календарі на вересень 2025 року
1 вересня 2025 року виповниться два роки, як Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар.
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят на вересень 2025 року за новоюліанським календарем.
Головні церковні свята у вересні 2025 року
- 1 вересня – Початок церковного року;
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;
- 17 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії;
- 23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.
Перелік свят у церковному календарі на вересень 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 вересня
|
Початок церковного рокусвятого преподобного Симеона Стовпника і матері його
|2 вересня
|
святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського
|
3 вересня
|
святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста
|4 вересня
|
святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця
|5 вересня
|святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі
|6 вересня
|чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним
|
7 вересня
|
святого мученика Созонта
|
8 вересня
|
Різдво Пресвятої Богородиці
|9 вересня
|
святих праведних Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна
|
10 вересня
|
святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори
|11 вересня
|святої преподобної Теодори Олександрійської
|
12 вересня
|
святого священномученика Автонома
|13 вересня
|святого священномученика Корнилія
|
14 вересня
|
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
|15 вересня
|святого великомученика Микити
|16 вересня
|святої великомучениці Євфимії
|
17 вересня
|
Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові
|18 вересня
|святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського
|19 вересня
|святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта
|20 вересня
|святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора
|21 вересня
|святого апостола Кондрата
|
22 вересня
|
святого священномученика Фоки; святого пророка Йони
|
23 вересня
|
Зачаття святого Івана Хрестителя
|24 вересня
|святої первомучениці та рівноапостольної Текли
|25 вересня
|святої преподобної Євфросинії
|26 вересня
|святого апостола і євангеліста Івана Богослова
|
27 вересня
|
святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер
|28 вересня
|святого ісповідника Харитона; святого В'ячеслава
|29 вересня
|святого преподобного Киріяка самітника
|30 вересня
|святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірмені
