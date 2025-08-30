Церковний календар на вересень 2025: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці та Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

У вересні православні та греко-католики святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці

Свята у церковному календарі на вересень 2025 року

1 вересня 2025 року виповниться два роки, як Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар.

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят на вересень 2025 року за новоюліанським календарем.

Головні церковні свята у вересні 2025 року

1 вересня – Початок церковного року ;

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;

17 вересня – мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії;

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.

Перелік свят у церковному календарі на вересень 2025 року: