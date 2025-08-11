Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
Фіцо заявив, що війна в Україні «спотворила свободу слова в ЄС»
фото з відкритих джерел

Фіцо відповів на критику МЗС України та згадав про замах на його життя

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відповів на критику з боку Міністерства закордонних справ України, заявивши, що його «суверенна думка щодо конфлікту» ледь не коштувала йому життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik N.

Фіцо висловив незгоду з твердженням МЗС України, що його риторика є «відверто образливою». За його словами, він бажає «негайного справедливого миру для України і припинення безглуздого вбивства слов'ян».

Словацький прем'єр зазначив, що добросусідські відносини не можуть бути «квитком в один кінець». Фіцо згадав, що Словаччина забезпечує Україну критично важливими поставками електроенергії, а Україна використовує словацьку інфраструктуру для постачання газу. Водночас, він стверджує, що раніше «український президент припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, чим завдав значної шкоди Словаччині».

Роберт Фіцо також висловив думку, що війна в Україні «спотворила свободу слова в ЄС». Він заявив, що будь-яка думка, яка відрізняється від «обов'язкової», піддається критиці та засудженню. Прем’єр-міністр Словаччини пообіцяв і надалі підтримувати право на вираження іншої думки, навіть якщо це викликає «нервозність серед колег в ЄС і в Україні».

«Навіть якщо моя суверенна думка щодо військового конфлікту в Україні ледь не коштувала мені життя», — додав Фіцо, згадуючи замах, скоєний проти нього минулого року.

До слова, міністерство закордонних справ України відреагувало на антиукраїнську заяву Прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо, звинувативши його у відверто образливій риториці та нерозумінні причин російської агресії. 

У заяві МЗС наголошується, що після понад трьох років повномасштабного російського вторгнення, прем'єр-міністр Словаччини «так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором».

МЗС застерігає Фіцо від використання «недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви». У відомстві додали, що така легковажність ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу.

Читайте також:

Теги: Роберт Фіцо МЗС Словаччина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів телефонну розмову з Міцотакісом
Є хороша пропозиція: Зеленський розповів про свою розмову з премʼєром Греції
5 серпня, 19:58
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
31 липня, 06:55
Залужний: Це робота на перспективу, перспектива лише одна
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
24 липня, 12:16
Традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, малоефективні в разі атаки «шахедів»
Росія готується запускати по Україні одночасно 2000 дронів – німецький генерал
20 липня, 08:51
Процес повернення виявився надзвичайно складним
Україна повернула з окупації 11 дітей
19 липня, 11:33
Минулого року США вже повідомляли Швейцарію про затримку поставок версії керованих ракет PAC-3 MSE для Patriot
Міноборони Швейцарії заявляє про затримку поставок Patriot з США: названо причину
17 липня, 17:26
Верховна Рада призначила очільника МЗС
Верховна Рада призначила очільника МЗС
17 липня, 15:51
Ліна Костенко дала інтерв’ю «Радіо Хартія»
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
14 липня, 12:34
CBAM не повинен стати вироком для української промисловості
Вуглецеве мито ЄС може зробити неконкурентоспроможним український промисловий експорт – експерт
13 липня, 16:58

Політика

Австралія визнає Палестину, але з умовою
Австралія визнає Палестину, але з умовою
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
Грета Тунберг збирає флот для спроби прорвати блокаду Гази
Грета Тунберг збирає флот для спроби прорвати блокаду Гази
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Пропагандистка Сімоньян засумнівалась, що зустріч Трампа з Путіним взагалі відбудеться
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 
Європейські міністри зберуться на зустріч перед самітом на Алясці 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
31K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
25K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
4428
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
3840
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу

Новини

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua