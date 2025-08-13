Головна Гроші Бізнес
Відтермінування CBAM можливе, але потребує системних кроків від України – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Існує три варіанти отримання певної відстрочки»

Україна має кілька потенційних шляхів, щоб отримати тимчасове відтермінування дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), який Європейський Союз повністю запровадить з 2026 року. Однак втілення цієї ідеї вимагатиме від України чітких кроків. Про це заявив науковий керівник проєкту Green Deal Ukraїna Георг Цахманн.

За його словами, існує три варіанти отримання певної відстрочки.

Перший передбачений статтею 2.8 регламенту CBAM. Вона «дозволяє країнам продовжувати експортувати електроенергію до Європейського Союзу без необхідності купувати сертифікати CBAM.

Це можливо, якщо країна має дуже чіткий шлях, чітку дорожню карту до ціноутворення на вуглець та об'єднання ринків».

«Припускаю, що цей варіант, який наразі вивчається для Сполученого Королівства, може бути використаний і для України. Якщо Україна запровадить ціну на вуглець на свою генерацію електроенергії та укладе угоду про об'єднання ринків з ЄС, якщо вона може показати чітку дорожню карту, то може отримати відстрочку, що значно спростить торгівлю між ЄС та Україною, бо інакше в секторі електроенергетики буде безлад», – пояснив експерт.

Другий шлях – використання статті 30.7 регламенту CBAM, так званого «пункту про Україну», який дозволяє країнам у воєнних умовах звернутися з проханням про відтермінування.

«Звучить так, ніби Україні просто потрібно подати заявку, і все буде добре, але це не так просто, тому що Європейська Комісія повинна буде підготувати звіт про те, що Україна виконує всі необхідні умови. А потім і Європарламент, і Рада Європи… повинні будуть погодитися з цим», – зазначив Цахманн.

Третій варіант – запровадження в Україні ціноутворення на вуглець, еквівалентного європейському, за прикладом Швейцарії.Це означало б прив’язку української системи до Системи торгівлі викидами ЄС і зняття необхідності застосовувати CBAM для українського експорту.

Експерт наголосив, що хоч відтермінування і можливе, воно вимагатиме від України чітких внутрішніх кроків: «Для України було б справді цікаво отримати деяку відстрочку, але це вимагатиме… значних системних кроків щодо внутрішнього ціноутворення на вуглець та дорожньої карти інтеграції ринку».

Нагадаємо, за оцінками Федерації роботодавців України, CBAM у 2026 році може зменшити ВВП України на 4,8% та скоротити експорт до ЄС майже на 8%. Бюджет ризикує втратити до 125 млрд грн, а країна – понад 73 тис. робочих місць.

Теги: Європарламент бюджет експорт Україна Європейський союз

