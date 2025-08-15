15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

15 серпня: велике свято Успіння Пресвятої Богородиці, День археолога та День розслаблення

15 серпня – це день, що поєднує глибоку релігійну традицію з професійними та неофіційними святами. Це дата завершення Успенського посту, а також час для вшанування важливих історичних подій та дружби.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 15 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День археолога

Щороку 15 серпня в Україні відзначають професійне свято археологів. Проте, це не є виключно українським святом, адже сьогодні день археологів відзначають у всьому світі. Цей день є нагодою віддати шану всім, хто присвятив своє життя вивченню історії та культурної спадщини. Завдяки їхній праці суспільство дізнається більше про минуле і знаходить загублені артефакти, що допомагають відтворити історичну картину.

Релігійні свята та їхня історія

Успіння Пресвятої Богородиці

15 серпня за новим календарем православні християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці, відоме також як «Перша Пречиста». Це одне з найбільших дванадесятих свят, яке символізує завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небо. Згідно з переказами, на це свято апостоли чудесним чином зібралися біля її смертного ложа, а після поховання виявили, що тіло Богородиці зникло, що стало свідченням її взяття на небеса.

Народні прикмети та традиції

У народі цей день був пов'язаний із завершенням збору врожаю, тому його ще називали «дожинками» або «обжинками». Існували такі прикмети:

Якщо сьогодні гарна погода, то «бабине літо» буде прохолодним.

Багато павутиння віщує морозну зиму з невеликою кількістю снігу.

Туман на свято – до щедрого врожаю грибів.

Дощ на Успіння означає дощову та холодну осінь.

З'явилася райдуга – до теплої осені.

На Успіння заборонялося:

Виконувати важку фізичну працю, шити, різати чи прибирати.

Сваритися з рідними та бажати зла іншим.

Ходити босоніж по ранковій росі, оскільки вона вважається «сльозами Богородиці».

Вважалося, що якщо натерти ноги новим взуттям цього дня, то все життя буде «в мозолях».

Історичні події

1385 рік – Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;

1498 рік – під час свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;

1519 рік – на місці індіанського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато-багато риби»;

1534 рік – Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа);

1556 рік – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 рік – під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира;

1795 рік – у Французькій республіці вводять нову валюту – франк;

1810 рік – у Парижі побудували Вандомську колону на честь перемог Наполеона;

1832 рік – Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджує свободу друку;

1848 рік – американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1868 рік – Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;

1873 рік – відкривають рух поїздів по всій залізничній лінії Київ–Берестя довжиною 560 км;

1877 рік – Томас Едісон пропонує використовувати слово hello («алло») для початку телефонної розмови;

1914 рік – офіційно відкривають Панамський канал;

1920 рік – польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою;

1932 рік – під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську «Тріумфальну дорогу»;

1936 рік – іспанськими лівими страчено 733 священники;

1943 рік – за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення;

1947 рік – відповідно до ухваленого у червні британським парламентом закону «Про незалежність Індії» країна розділилася на дві держави: мусульманську – Пакистан і індуїстську – Індійський Союз;

1960 рік – Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 рік – у Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 рік – в Україні засновують орден княгині Ольги.

Іменини

15 серпня свої іменини святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.