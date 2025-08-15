Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

15 серпня: велике свято Успіння Пресвятої Богородиці, День археолога та День розслаблення

15 серпня – це день, що поєднує глибоку релігійну традицію з професійними та неофіційними святами. Це дата завершення Успенського посту, а також час для вшанування важливих історичних подій та дружби.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 15 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День археолога

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щороку 15 серпня в Україні відзначають професійне свято археологів. Проте, це не є виключно українським святом, адже сьогодні день археологів відзначають у всьому світі. Цей день є нагодою віддати шану всім, хто присвятив своє життя вивченню історії та культурної спадщини. Завдяки їхній праці суспільство дізнається більше про минуле і знаходить загублені артефакти, що допомагають відтворити історичну картину.

Релігійні свята та їхня історія

Успіння Пресвятої Богородиці

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

15 серпня за новим календарем православні християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці, відоме також як «Перша Пречиста». Це одне з найбільших дванадесятих свят, яке символізує завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння на небо. Згідно з переказами, на це свято апостоли чудесним чином зібралися біля її смертного ложа, а після поховання виявили, що тіло Богородиці зникло, що стало свідченням її взяття на небеса.

Народні прикмети та традиції

У народі цей день був пов'язаний із завершенням збору врожаю, тому його ще називали «дожинками» або «обжинками». Існували такі прикмети:

  • Якщо сьогодні гарна погода, то «бабине літо» буде прохолодним.
  • Багато павутиння віщує морозну зиму з невеликою кількістю снігу.
  • Туман на свято – до щедрого врожаю грибів.
  • Дощ на Успіння означає дощову та холодну осінь.
  • З'явилася райдуга – до теплої осені.

На Успіння заборонялося:

  • Виконувати важку фізичну працю, шити, різати чи прибирати.
  • Сваритися з рідними та бажати зла іншим.
  • Ходити босоніж по ранковій росі, оскільки вона вважається «сльозами Богородиці».
  • Вважалося, що якщо натерти ноги новим взуттям цього дня, то все життя буде «в мозолях».

Історичні події

  • 1385 рік – Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;
  • 1498 рік – під час свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;
  • 1519 рік – на місці індіанського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато-багато риби»;
  • 1534 рік – Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа);
  • 1556 рік – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;
  • 1649 рік – під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира;
  • 1795 рік – у Французькій республіці вводять нову валюту – франк;
  • 1810 рік – у Парижі побудували Вандомську колону на честь перемог Наполеона;
  • 1832 рік – Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджує свободу друку;
  • 1848 рік – американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;
  • 1868 рік – Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;
  • 1873 рік – відкривають рух поїздів по всій залізничній лінії Київ–Берестя довжиною 560 км;
  • 1877 рік – Томас Едісон пропонує використовувати слово hello («алло») для початку телефонної розмови;
  • 1914 рік – офіційно відкривають Панамський канал;
  • 1920 рік – польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою;
  • 1932 рік – під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську «Тріумфальну дорогу»;
  • 1936 рік – іспанськими лівими страчено 733 священники;
  • 1943 рік – за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення;
  • 1947 рік – відповідно до  ухваленого у червні британським парламентом закону «Про незалежність Індії» країна розділилася на дві держави: мусульманську – Пакистан і індуїстську – Індійський Союз;
  • 1960 рік – Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;
  • 1963 рік – у Шотландії відбувається остання смертна кара;
  • 1997 рік – в Україні засновують орден княгині Ольги.

Іменини

15 серпня свої іменини святкують: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Читайте також:

Теги: свято традиції релігія свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 серпня 2025 року українці відзначатимуть Медовий Спас
Медовий Спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00
19 липня – День тренера в Україні
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня, 00:01
28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
31 липня – День народження Гаррі Поттера
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 липня, 00:01
1 серпня – Медовий спас
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 серпня, 00:01
Відкриття виставки «Михайло Гуйда і класики», 17 липня 2025 рік
Куди сходити у Києві 21-27 липня: дайджест культурних подій
19 липня, 19:02
На Матія не можна було працювати в полі, особливо перевозити сіно чи хліб
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня: традиції та молитви
8 серпня, 22:00
Найкрасивіші вітання та листівки на Яблучний Спас в 2025 році
Яблучний Спас 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:00
Свято було встановлене указом другого президента України Леоніда Кучми
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 11:00

Суспільство

15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Військовим, які відмовилися виконувати накази, незаконно виплачували
Військовим, які відмовилися виконувати накази, незаконно виплачували "бойові"
Яке релігійне свято відзначається 15 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 15 серпня: традиції та молитви
У Києві тривога тривала 20 хвилин
У Києві тривога тривала 20 хвилин
На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ
На ЗАЕС погіршується ситуація з охолодженням реакторів – МАГАТЕ
На Хортиці планують збудувати захисну споруду для людей та музейних експонатів
На Хортиці планують збудувати захисну споруду для людей та музейних експонатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
25K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
11K
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
3687
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
3264
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua