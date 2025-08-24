Головна Країна Суспільство
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

24 серпня: День Незалежності України, а також Міжнародний день дивної музики

24 серпня – це дата, яка має надзвичайно потужний символізм для українського народу. Цього дня країна відзначає головне державне святоДень Незалежності. Водночас у світі святкують неофіційні та пам’ятні дні, що мають власну історію.

«Главком» розповідає про святатрадиції, прикмети та хто святкує іменини 24 серпня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День Незалежності України

24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

24 серпня – головне національне свято, що відзначається на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році «Акта проголошення незалежності України». Це свято є символом багатовікової боротьби українського народу за право жити у вільній, суверенній державі. Це день єднання та пам’яті про всіх, хто боровся за незалежність.

Міжнародні свята

Міжнародний день дивної музики

24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це неофіційне свято, що відзначається 24 серпня, закликає людей розширювати свої музичні горизонти та слухати незвичні жанри чи виконавців. Свято було засноване американським музикантом Патріком Ґрантом.

День народження картопляних чипсів

24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

24 серпня вважається днем народження улюблених багатьма картопляних чипсів. За легендою, їх вперше приготував шеф-кухар Джордж Крам у 1853 році в США.

День Везувію

24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Цей день присвячений пам'яті катастрофічного виверження вулкана у 79 році н.е., що призвело до знищення давньоримських міст Помпеї, Геркуланум та Стабії.

Релігійні свята та їхня історія

Пам'ять священномученика Євтихія

24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

24 серпня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять священномученика Євтихія, учня апостола Іоанна Богослова. Він подорожував з апостолами Павлом і Іваном, проповідуючи християнство. За свою відданість вірі він зазнав жорстоких тортур та був страчений. У народі цей день ще називають «Євтихій Тихий».

Народні прикмети та традиції

  • Якщо зранку сонце закривають темні хмари – скоро похолодає.
  • Тиха і зоряна ніч на Євтихія – до теплої осені.
  • Якщо на Євтихія іде дощ – осінь буде сухою, а врожай – багатим.
  • За народними повір'ями, цього дня не варто йти до лісу, щоб не заблукати.

Історичні події

  • 1572 рік – Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція;
  • 1853 рік – випускають перші картопляні чипси;
  • 1941 рік – створюють головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба);
  • 1949 рік – набирає чинності договір про створення НАТО;
  • 1968 рік – Франція проводить перші випробування ядерної зброї;
  • 1991 рік – Верховна Рада Української РСР ухвалює Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України);
  • 1995 рік – випускають Windows 95;
  • 2006 рік – Плутон припиняє вважатися планетою Сонячної системи і переходить до розряду карликових планет;
  • 2006 рік – представники п'яти православних церков України читають першу спільну молитву у Софійському соборі.

Іменини

24 серпня свої іменини святкують: Арсеній, Георгій, Петро.

Теги: свято свята Україна День Незалежності традиції релігія

Суспільство

24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України
На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро
На Рівненщині попрощались із легендарним розвідником: за його голову окупанти давали тисячі євро

