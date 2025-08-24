24 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

24 серпня: День Незалежності України, а також Міжнародний день дивної музики

24 серпня – це дата, яка має надзвичайно потужний символізм для українського народу. Цього дня країна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Водночас у світі святкують неофіційні та пам’ятні дні, що мають власну історію.

24 серпня 2025 року.

Свята в Україні

День Незалежності України

24 серпня – головне національне свято, що відзначається на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році «Акта проголошення незалежності України». Це свято є символом багатовікової боротьби українського народу за право жити у вільній, суверенній державі. Це день єднання та пам’яті про всіх, хто боровся за незалежність.

Міжнародні свята

Міжнародний день дивної музики

Це неофіційне свято, що відзначається 24 серпня, закликає людей розширювати свої музичні горизонти та слухати незвичні жанри чи виконавців. Свято було засноване американським музикантом Патріком Ґрантом.

День народження картопляних чипсів

24 серпня вважається днем народження улюблених багатьма картопляних чипсів. За легендою, їх вперше приготував шеф-кухар Джордж Крам у 1853 році в США.

День Везувію

Цей день присвячений пам'яті катастрофічного виверження вулкана у 79 році н.е., що призвело до знищення давньоримських міст Помпеї, Геркуланум та Стабії.

Релігійні свята та їхня історія

Пам'ять священномученика Євтихія

24 серпня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять священномученика Євтихія, учня апостола Іоанна Богослова. Він подорожував з апостолами Павлом і Іваном, проповідуючи християнство. За свою відданість вірі він зазнав жорстоких тортур та був страчений. У народі цей день ще називають «Євтихій Тихий».

Народні прикмети та традиції

Якщо зранку сонце закривають темні хмари – скоро похолодає.

Тиха і зоряна ніч на Євтихія – до теплої осені.

Якщо на Євтихія іде дощ – осінь буде сухою, а врожай – багатим.

За народними повір'ями, цього дня не варто йти до лісу, щоб не заблукати.

Історичні події

1572 рік – Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція;

1853 рік – випускають перші картопляні чипси;

1941 рік – створюють головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба);

1949 рік – набирає чинності договір про створення НАТО;

1968 рік – Франція проводить перші випробування ядерної зброї;

1991 рік – Верховна Рада Української РСР ухвалює Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України);

1995 рік – випускають Windows 95;

2006 рік – Плутон припиняє вважатися планетою Сонячної системи і переходить до розряду карликових планет;

2006 рік – представники п'яти православних церков України читають першу спільну молитву у Софійському соборі.

Іменини

24 серпня свої іменини святкують: Арсеній, Георгій, Петро.