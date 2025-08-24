Головна Світ Соціум
Гучний скандал у Британії: куди зникли мільйони фунтів, виділені для українських біженців?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Гучний скандал у Британії: куди зникли мільйони фунтів, виділені для українських біженців?
Британія виділила гроші для українців, але частину з них допомогу не отримала
фото: The Guardian

У Британії скандал через нецільове використання коштів для українських біженців

У Великій Британії розгорівся скандал після того, як британське видання The Guardian опублікувало розслідування про нецільове використання коштів, виділених на підтримку українських біженців. Значна частина бюджету була витрачена не на допомогу українцям, а на зарплати чиновників. Водночас виділені гроші все ще лежать на банківських рахунках замість допомоги українцям, пише «Главком».

«Понад 300 млн фунтів стерлінгів, наданих англійським радам для допомоги у розміщенні українських біженців, залишилися невикористаними. Ця цифра становить приблизно третину бюджету центрального уряду, тоді як тисячі родин стикаються з ризиком втратити дах над головою», – йдеться у статті.

Згідно з опублікованими даними, із загального фонду в 1 мільярд фунтів стерлінгів, що був виділений на допомогу, понад третина (327 млн фунтів) залишилася невикористаною. При цьому аналіз витрат 150 англійських муніципалітетів показав, що більшість витрачених коштів пішла на оплату праці співробітників, а не на пряму допомогу.

Так, на забезпечення житлом українських біженців було витрачено лише 22 млн фунтів, а на допомогу з орендою житла у приватному секторі – лише 15 млн фунтів.

До слова, Велика Британія з початку 2025 року почала часто відмовляти українцям у наданні притулку. На думку Міністерства внутрішніх справ країни, західні області України є достатньо безпечними, і саме тому заяви про надання статусу біженця відхиляють. 

Раніше стало відомо, що у червні 2025 року Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців серед країн Європейського Союзу. За даними аналітичного центру Gremi Personal, упродовж місяця до країни прибуло 5600 осіб. Загалом у Польщі нині мешкає 992,5 тис. громадян України зі статусом тимчасового захисту, що становить 23% від усіх українців у ЄС. 

Теги: українці Велика Британія скандал розслідування біженці

