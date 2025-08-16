Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
В Україні пільгами на оплату ЖКП користуються понад 1,5 млн громадян
Деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Хто має право та як оформити пільги, розповідає «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України.
Які є пільги на оплату комунальних послуг
Пільга – це законодавчо визначене право декого з українців на знижку або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних нормативів. У сфері ЖКП це може бути знижка на оплату:
- води;
- газу;
- електроенергії;
- опалення;
- квартплати.
Пільги залежать від категорії пільговика й доходу сім'ї. Вони можуть бути:
- часткові або повні (наприклад, 25% чи 50% або ж 100%);
- лише на пільговика або і на членів його сім'ї також;
- з урахуванням доходів або без нього.
В цілому українці можуть отримати пільги з таких послуг:
- житлових – послуг з управління багатоквартирним будинком;
- комунальних;
- абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (в якому створено ОСББ чи ЖБК) і витрат на комунальні послуги в такому будинку);
- на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Хто має право на пільги
Право на пільги в Україні мають окремі категорії осіб, зокрема:
- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
- багатодітні родини;
- родини загиблих захисників і захисниць;
- пенсіонери, які працювали у сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо);
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо.
«Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них - тому, хто має вищий відсоток знижки», – пояснили у відомстві.
Як оформити пільги
Подати заяву на призначення пільг можна:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);
- поштою;
- через мобільний додаток ПФУ;
- через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.
Заяви з необхідними документам приймаються:
- уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
- посадовими особами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх впродовж трьох робочих днів із дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення / органу ПФУ.
«Перед цим потрібно бути внесеним у Реєстр осіб, які мають право на пільги», – додали в уряді.
Нагадаємо, Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Уряд пропонує їм пільги учасникам.