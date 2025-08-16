Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
Деякі категорії громадян можуть скористатись пільгами на комунальні послуги
фото: glavcom.ua

В Україні пільгами на оплату ЖКП користуються понад 1,5 млн громадян

Деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Хто має право та як оформити пільги, розповідає «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Які є пільги на оплату комунальних послуг

Пільга – це законодавчо визначене право декого з українців на знижку або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних нормативів. У сфері ЖКП це може бути знижка на оплату:

  • води;
  • газу;
  • електроенергії;
  • опалення;
  • квартплати.

Пільги залежать від категорії пільговика й доходу сім'ї. Вони можуть бути:

  • часткові або повні (наприклад, 25% чи 50% або ж 100%);
  • лише на пільговика або і на членів його сім'ї також;
  • з урахуванням доходів або без нього.

В цілому українці можуть отримати пільги з таких послуг:

  • житлових – послуг з управління багатоквартирним будинком;
  • комунальних;
  • абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (в якому створено ОСББ чи ЖБК) і витрат на комунальні послуги в такому будинку);
  • на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто має право на пільги

Право на пільги в Україні мають окремі категорії осіб, зокрема:

  • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • багатодітні родини;
  • родини загиблих захисників і захисниць;
  • пенсіонери, які працювали у сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо);
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо. 

«Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них - тому, хто має вищий відсоток знижки», – пояснили у відомстві. 

Як оформити пільги

Подати заяву на призначення пільг можна:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • поштою;
  • через мобільний додаток ПФУ;
  • через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Заяви з необхідними документам приймаються:

  • уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;
  • посадовими особами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх впродовж трьох робочих днів із дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення / органу ПФУ.

«Перед цим потрібно бути внесеним у Реєстр осіб, які мають право на пільги», – додали в уряді. 

Нагадаємо, Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Уряд пропонує їм пільги учасникам. 

Читайте також:

Теги: сміття опалення українці послуги населення реєстр пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні студентство в Україні переважно сприймається як масовка під вибори або фотозона для кампаній
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
3 серпня, 11:30
На концерті Макса Коржа у Варшаві молоді українці розгорнули заборонений у Польщі прапор
Танці з червоно-чорним прапором у Польщі. Як інфекція русского міра здолала українців
13 серпня, 10:59
Картонний майдан чи Картонковий? 10 запитань до мовознавиці
Картонний майдан чи Картонковий? 10 запитань до мовознавиці
26 липня, 10:25
З десяти найпродуктивніших бухгалтерів шестеро є жінками
Бухгалтерки в дії. Скільки фінансових звітів за минулий рік подали жінки
16 липня, 13:53
Посадовець допустив утворення несанкціонованих сміттєзвалищ поза межами офіційного полігону
Забруднення 12 га землі зі збитками 2,5 млрд грн: голова правління «Київспецтрансу» отримав підозру
16 липня, 09:39
Влада Франції виступила із ініціативою відібрати свята у французів
Французи надто багато відпочивають: влада пішла на радикальний крок
19 липня, 09:04
Росіяни взялись посилено лікуватись від алкоголізму
У Росії злетіли продажі препаратів від алкоголізму
25 липня, 15:00
У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
8 серпня, 13:19
У 2024 році Давид Ярина став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Загинув за тиждень до дня народження. Згадаймо 19-річного Давида Ярину
14 серпня, 09:00

Особисті фінанси

Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
Як «докупити» страховий стаж для призначення пенсії: роз'яснення
Як «докупити» страховий стаж для призначення пенсії: роз'яснення
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина
Відключення електроенергії за борги: Міненерго розповіло, як залишитись зі світлом
Відключення електроенергії за борги: Міненерго розповіло, як залишитись зі світлом
Від яких кавунів відмовляються українці? Огляд цін та тренди
Від яких кавунів відмовляються українці? Огляд цін та тренди
Які професії будуть популярними після війни (список)
Які професії будуть популярними після війни (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2588
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2466
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2448
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2349
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua