Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись

Деякі категорії громадян можуть скористатись пільгами на комунальні послуги

В Україні пільгами на оплату ЖКП користуються понад 1,5 млн громадян

Деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Хто має право та як оформити пільги, розповідає «Главком» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Які є пільги на оплату комунальних послуг

Пільга – це законодавчо визначене право декого з українців на знижку або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних нормативів. У сфері ЖКП це може бути знижка на оплату:

води;

газу;

електроенергії;

опалення;

квартплати.

Пільги залежать від категорії пільговика й доходу сім'ї. Вони можуть бути:

часткові або повні (наприклад, 25% чи 50% або ж 100%);

лише на пільговика або і на членів його сім'ї також;

з урахуванням доходів або без нього.

В цілому українці можуть отримати пільги з таких послуг:

житлових – послуг з управління багатоквартирним будинком;

комунальних;

абонентського обслуговування (для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (в якому створено ОСББ чи ЖБК) і витрат на комунальні послуги в такому будинку);

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто має право на пільги

Право на пільги в Україні мають окремі категорії осіб, зокрема:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;

багатодітні родини;

родини загиблих захисників і захисниць;

пенсіонери, які працювали у сільській місцевості (в освіті, медицині, бібліотеках тощо);

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо.

«Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них - тому, хто має вищий відсоток знижки», – пояснили у відомстві.

Як оформити пільги

Подати заяву на призначення пільг можна:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);

поштою;

через мобільний додаток ПФУ;

через електронний кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Заяви з необхідними документам приймаються:

уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;

посадовими особами центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), які передають їх впродовж трьох робочих днів із дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення / органу ПФУ.

«Перед цим потрібно бути внесеним у Реєстр осіб, які мають право на пільги», – додали в уряді.

