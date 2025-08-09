Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News

Будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням

Відмова від Донбасу відкриє Росії шлях до нового вторгнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не піде на поступки та не віддасть Росії жодної території. Його слова пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, на якій Кремль, за даними аналітиків, може вимагати від Києва відмови від Донеччини та Луганщини. Як інформує «Главком», про це пише Sky News.

«Володимир Путін розпочне переговори з Дональдом Трампом, вимагаючи від України повної відмови від Донецької та Луганської областей, 75% та 99% яких Росія окупує відповідно», – ідеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що така угода фактично позбавила б Україну потужних оборонних рубежів, які стримують просування окупантів, і дала б Росії змогу без тривалих боїв просунутися на десятки кілометрів углиб країни.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль отримає вигідну позицію для майбутніх атак, зокрема на Харків.

Фахівці переконані: будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням. Щоб уникнути цього, союзникам України потрібно терміново інвестувати у створення потужних оборонних ліній на відкритій місцевості Донбасу.

«Через більш відкриту місцевість ці кордони важче захищати, що дозволяє Кремлю легше розпочати нове вторгнення в майбутньому», – підсумували аналітики.

Раніше глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

Напередодні повідомлялося, що у Великій Британії 9 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими радниками з національної безпеки. На ній буде присутній і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.