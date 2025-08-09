Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
Будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням
фото з відкритих джерел

Відмова від Донбасу відкриє Росії шлях до нового вторгнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не піде на поступки та не віддасть Росії жодної території. Його слова пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним, на якій Кремль, за даними аналітиків, може вимагати від Києва відмови від Донеччини та Луганщини. Як інформує «Главком», про це пише Sky News.

«Володимир Путін розпочне переговори з Дональдом Трампом, вимагаючи від України повної відмови від Донецької та Луганської областей, 75% та 99% яких Росія окупує відповідно», – ідеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що така угода фактично позбавила б Україну потужних оборонних рубежів, які стримують просування окупантів, і дала б Росії змогу без тривалих боїв просунутися на десятки кілометрів углиб країни.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль отримає вигідну позицію для майбутніх атак, зокрема на Харків.

Фахівці переконані: будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням. Щоб уникнути цього, союзникам України потрібно терміново інвестувати у створення потужних оборонних ліній на відкритій місцевості Донбасу.

«Через більш відкриту місцевість ці кордони важче захищати, що дозволяє Кремлю легше розпочати нове вторгнення в майбутньому», – підсумували аналітики.

Раніше глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше повідомлялося, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

Напередодні повідомлялося, що у Великій Британії 9 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими радниками з національної безпеки. На ній буде присутній і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

Читайте також:

Теги: Харків росія путін Україна переговори обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?
4 серпня, 22:43
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
Топ-кріт у Повітряних силах. Як СБУ врятувала флот F-16
31 липня, 19:07
Сьогодні студентство в Україні переважно сприймається як масовка під вибори або фотозона для кампаній
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
3 серпня, 11:30
Росіяни стверджують, що пожежа сталася начебто через розчинник, який загорівся
У Росії загорівся завод, який виготовляє деталі для артилерії окупантів
11 липня, 21:47
Станом на зараз відомо про двох загиблих людей у Чернівцях
Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський
12 липня, 10:18
На рівні ОБСЄ РФ продовжує висувати звинувачення у «дискримінації»
Кремль істерить через масові заборони російських медіа в Європі – розвідка
18 липня, 20:09
Угоди були укладені 19 грудня 2024 року та 16 липня 2025 року
Швейцарські юристи допоможуть Україні повернути кошти за неякісні та непоставлені боєприпаси
22 липня, 09:38
Генерал Апостол: Ми маємо помститися за наших людей, яких вбила Росія, за знищені міста, села, за наші території
«Ми їх повністю «розкатали». Генерал Апостол дав інтерв’ю на річницю Курської операції
6 серпня, 08:49
Зеленський і Рубіо зустрінуться з європейськими радниками з національної безпеки
У Великій Британії під головуванням Венса пройдуть переговори щодо України
Сьогодні, 16:45

Події в Україні

Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру
Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру
Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
У одному із сіл Запорізької області жінку покусав шакал
У одному із сіл Запорізької області жінку покусав шакал
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
13K
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
7299
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
3110
Супутники фіксують різкі зміни у лісах Землі
2617
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua