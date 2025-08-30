Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Сприятливі дні та поради для гарного улову у вересні
Вересень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Починається сезон активного клювання, так званий «осінній жор» хижої риби, а погода стає прохолодною та комфортною для тривалих поїздок.
«Главком» підготував календар рибалки на вересень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі.
Календар рибалки на вересень 2025 року
Перший місяць осені – пора змін у поведінці риби. У вересні важливо врахувати зниження температури води, насичення її киснем та вплив фаз Місяця, що напряму впливають на активність риби.
Фази Місяця у вересні 2025 року
- 6 вересня – Повня
- 14 вересня – Остання чверть
- 22 вересня – Молодик
- 29 вересня – Перша чверть
Які найбільш сприятливі дні вересня 2025 року для риболовлі:
Клювання риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У вересні 2025 клювання очікується за такою схемою:
- Найкраще клювання: 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29
- Хороше клювання: 1, 2, 12, 13, 14.
- Слабке клювання: 3, 4, 9, 15, 16, 17, 18.
- Погане клювання: 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22.
Де рибалити у вересні
Осінь – ідеальний час для хижої риби. Кілька перевірених напрямків по регіонах:
1. Західна Україна
- Дністер (Тернопільщина, Івано-Франківщина) – щука, окунь, судак;
- Шацькі озера – щука, лящ, окунь.
2. Центральна Україна
- Південний Буг (Вінниччина) – щука, головень, сом;
- Дніпро в районі Кременчука – судак, щука, сом.
3. Південна Україна
- Дунайські плавні – сом, сазан, щука;
- Дністровський лиман – судак, щука, окунь.
4. Східна Україна
- Сіверський Донець – щука, окунь, судак.
Рекомендовані наживки
Вересень – час для активного полювання на хижу рибу, тому варто використовувати відповідні приманки:
- Щука, судак – живці, блешні, силіконові приманки.
- Окунь – дрібні блешні, воблери, опариш.
- Короп, карась – кукурудза, горох, мастирка, хробак.
- Сом – живець, м'ясо рака, п'явка.
Штрафи за порушення правил риболовлі
Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.
|
Вид
|
Розмір штрафу (грн)
|
Щука
|
3468
|
Судак
|
3587
|
Окунь
|
3162
|
Білизна
|
1649
|
Плітка
|
1564
|
Лящ
|
1649
|
Краснопірка
|
1564
|
Плоскірка
|
1564
|
Сазан
|3706
|
Сом
|5117
|
Лин
|1598
|
Рак
|3332
Перед риболовлею варто ознайомитися з актуальними нормами та правилами. Відповідальний підхід до рибальства допоможе зберегти біорізноманіття водойм та сприятиме їхньому збереженню для майбутніх поколінь.
Коментарі — 0