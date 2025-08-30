Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Вересень – час для активного полювання на хижу рибу

Сприятливі дні та поради для гарного улову у вересні

Вересень – один із найцікавіших місяців для українських рибалок. Починається сезон активного клювання, так званий «осінній жор» хижої риби, а погода стає прохолодною та комфортною для тривалих поїздок.

«Главком» підготував календар рибалки на вересень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на вересень 2025 року

Перший місяць осені – пора змін у поведінці риби. У вересні важливо врахувати зниження температури води, насичення її киснем та вплив фаз Місяця, що напряму впливають на активність риби.

Календар рибалки на вересень 2025 року інфографіка: glavcom.ua

Фази Місяця у вересні 2025 року

6 вересня – Повня

14 вересня – Остання чверть

22 вересня – Молодик

29 вересня – Перша чверть

Які найбільш сприятливі дні вересня 2025 року для риболовлі:

Клювання риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У вересні 2025 клювання очікується за такою схемою:

Найкраще клювання: 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29

Хороше клювання: 1, 2, 12, 13, 14.

Слабке клювання: 3, 4, 9, 15, 16, 17, 18.

Погане клювання: 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22.

Де рибалити у вересні

Осінь – ідеальний час для хижої риби. Кілька перевірених напрямків по регіонах:

1. Західна Україна

Дністер (Тернопільщина, Івано-Франківщина) – щука, окунь, судак;

Шацькі озера – щука, лящ, окунь.

2. Центральна Україна

Південний Буг (Вінниччина) – щука, головень, сом;

Дніпро в районі Кременчука – судак, щука, сом.

3. Південна Україна

Дунайські плавні – сом, сазан, щука;

Дністровський лиман – судак, щука, окунь.

4. Східна Україна

Сіверський Донець – щука, окунь, судак.

Рекомендовані наживки

Вересень – час для активного полювання на хижу рибу, тому варто використовувати відповідні приманки:

Щука, судак – живці, блешні, силіконові приманки.

Окунь – дрібні блешні, воблери, опариш.

Короп, карась – кукурудза, горох, мастирка, хробак.

Сом – живець, м'ясо рака, п'явка.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перед риболовлею варто ознайомитися з актуальними нормами та правилами. Відповідальний підхід до рибальства допоможе зберегти біорізноманіття водойм та сприятиме їхньому збереженню для майбутніх поколінь.