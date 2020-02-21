НАЗК перевіряє, чи порушив Зеленський закон про корупцію через поїздку в Оман документ



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Володимир Зеленський досі не задекларував поїздку до Оману

Агенство вивчатиме документи про вояж президента до Оману

Національне агентство з питань запобігання корупції розглянуло звернення народного депутата з «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка щодо порядку декларування витрат президента Зеленського на поїздку до Оману. Наразі НАЗК направило запити до відповідних органів з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю щодо своєчасності повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом Зеленським. Про це йдеться у відповіді НАЗК.

Після опрацювання витребуваних документів за наявності підстав НАЗК будуть вжиті відповідні заходи – йдеться у повідомленні НАЗК.

«Європейська солідарність» зазначає, що наразі жоден державний орган, який відповідно до своїх визначених законами повноважень має забезпечувати поїздки глави держави за кордон, не надав вичерпної інформації про мету і джерела фінансування таємної відпустки Зеленського в Омані. Окрім вже колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана, який раніше офіційно повідомив, що поїздка президента України до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалась з приватною метою та за власні кошти.

Стосовно проживання у 5-зірковому готелі Al Bustan Ritz-Carlton Hotel, його перельоту разом із дружиною до Оману рейсовим літаком, а також суми, які глава держави сплатив за проживання у готелі, то відповідно до листа за підписом Богдана, «приватна подорож передбачає особисті витрати на неї, а вся інша запитувана інформація буде оприлюднена у декларації президента України.

Щодо повернення президента України з Оману чартерним рейсом повідомляємо, що вартість наданих послуг під час повернення Глави держави в Україну з приватної поїздки згодом буде опубліковано в декларації у строк та відповідно до законодавства України».

Міністерство оборони та Служба безпеки України, як випливає з їхніх офіційних листів у відповідь на депутатські звернення, не здійснювали інформування глави держави, Верховного головнокомандувача воюючої країни про те, що напередодні його поїздки до регіону Близького Сходу там суттєво погіршилася безпекова ситуація. Зокрема, з 2 на 3 січня війська США завдали авіаударів по об’єктах в Ірані, який привів у повну бойову готовність свої ракетні війська. А 8 січня було збито пасажирський літак «Міжнародних авіаліній України».

«Скидається на те, що Володимир Зеленський намагався приховати свою поїздку до Оману не тільки від суспільства, а й від розвідувальних служб України. – йдеться в повідомленні політсили. - Складається враження, що за командою з Офісу президента державні органи гуртом намагаються ввести всіх нас в оману – замість того, щоб один раз і назавжди пояснити, що робив і в чиї очі насправді дивився Зеленський в Омані. І чому після авіакатастрофи, в якій загинули у тому числі й українські громадяни, президент майже добу повертався на своє робоче місце у Київ. Така позиція породжує ще більше підозр і запитань, на які рано чи пізно все одно доведеться відповісти».

Нагадаємо, Офіс президента подає до суду на програму «Схеми» через сюжет про Зеленського і Патрушева.

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