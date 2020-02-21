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    Думки вголос

    Від коронавірусних протестів найбільше постраждала репутація України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Від коронавірусних протестів найбільше постраждала репутація України
    Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

    Хто отримав найбільше плюсів від вчорашніх подій і що це за плюси?

    Мовою оригіналу

    Что произошло в Новых Санджарах вчера? Спонтанная вспышка «народного гнева» или хорошо организованная политиками провокация? Очередной глобальный прокол власти в коммуникациях, умноженный на отвратительную организацию? Спецоперация соседей? Можно сразу сказать, что сработали сразу несколько факторов. Были полезные идиоты. Был провал в коммуникациях, усиленный недоверием украинцев к государственной машине. Но была и хорошая подготовка провокации сразу в нескольких регионах, которая шла по нарастающей. Любой специалист по информационным кампаниям вам подтвердит – таких случайностей с истерикой по нарастающей не бывает. Все по учебникам, которым уже много лет.

    Итак – после подогреваемой истерики были протесты в Тернопольской и Львовской области. Новые Санжары – это уже финальный аккорд. После того, как там автобус с украинскими туристами, которых везли в санаторий на карантин, забросали камнями с криками «визите их в Чернобыль» факт провокации очевиден. У меня нет оперативных разработок, утечек из спецслужб, как и опыта работы в контрразведке. Но как медийщик с опытом в полтора десятка лет, правильную кампанию по разогреву я узнаю легко. И отличу ее от спонтанных событий. Никакой спонтанности там не было. Это грамотная работа. Очень похоже на события в Крыму и Донбассе в 2013-2014 годах. Дежа Вю, просто. Теперь переходим к заказчику. Поскольку, повторюсь, я не имел и не имею отношения к контрразведке, будем искать – кому выгодно. Кто получил больше всего плюсов от вчерашних событий и что это за плюсы?

    Первый – картинка в телевизоре и заголовки для новостей. Украинцы против украинцев. Автобус с эвакуированными из Китая забросали камнями. Средневековье. Охота на ведьм. Ноль понимания, сочувствия и элементарного здравомыслия. Именно такие заголовки и месседжи будут активно продвигать (уже продвигают) в европейских и американских СМИ. Подключатся разного рода политики и общественники. Вопросы украинским делегациям и представителям будут задавать везде. Удерживать интерес к теме можно будет достаточное время, чтобы на этом свежем фоне увести на второй план годовщину начала российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма.

    Второе – раскол в обществе. Технология примитивная. Главное – убедить украинцев в том, что это наши люди кидали камни. Стыдно? Прекрасно – если вы стыдитесь своих, значит либо стыдитесь себя, либо отделяете себя от части условно своих. И становитесь легкой добычей для вражеской пропаганды. И тогда вас не трудно убедить, что бороться рядом с «такими» за «такую Украину» уже не так нужно. Достаточно посеять зернышко сомнений в душе – ущерба будет больше, чем от самой дорогостоящей прямолинейной пропаганды «русского мира».

    Плюс вербовка в процессе. Еще плюс – еще маленький кирпичик в здание подрыва авторитета государственных институтов Украины в глазах граждан.

    Кому настолько выгодно получить два этих ключевых результата, что он готов за них платить и помогать в организации? Власти? Оппозиции? Отдельным представителям первой или второй группы? Но большого удара по Зеленскому нет, по министрам – переживут. Главный удар пришелся именно по государству Украина и его репутации. И этот результат был предсказуем сразу, бить по отдельным политикам можно было куда изящнее. Так что мишень с самого начала – репутация государства. Для меня вопрос выгодополучателя очевиден.

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    Джерело: site.ua

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