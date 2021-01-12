«Перекриємо траси й залізниці». У Чернігові готові радикально боротися проти тарифів (відео)

Напередодні люди виходили протестувати у Ніжині і Прилуках

Сьогодні, 12 січня, у Чернігові відбувся мітинг біля міської ради проти високих цін на комунальні тарифи, пише Високий вал.

Люди обурені новими «здирницькими» тарифами на газ. Виступи мітингувальників носили дуже гнівний та емоційний характер, звучали заклики до масової відмови платити за новими цінами й загальноміського страйку.

«У нає є депутати та представники партій. Чому вони мовчать? Їх все влаштовує чи вони не наші мешканці? Вони також повинні зі своєї сторони піднімати питання комунальних платежів. Якщо вони піднімають питання – значить ми, громада, їх підтримуємо. Якщо вони не піднімають питання, то йдемо законним способом: відкликаємо їх, висловлюємо недовіру, замінюємо їх, блокуємо, страйкуємо, палимо шини, перекриваємо траси й залізниці», – розповів місцевий вчитель, який долучився до акції протесту.

У понеділок, 11 січня, аналогічні акції пройшли у Прилуках та Ніжині.

Нагадаємо, 12 січня люди в різних куточках України продовжили протестувати проти проти підвищення тарифів на газ. Зокрема на Буковині перекривали дороги державного значення. Протест відбувся у Виноградові біля районного газового управління. В Гадячі також відбувся мітинг проти підвищення тарифів на газ.

Міністерство енергетики України планує переглянути ціну на природний газ для «соціально вразливих» споживачів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Раніше президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

11 січня відразу в кількох областях України пройшли мітинги проти підвищення комунальних тарифів.