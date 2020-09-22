Призначено нового керівника Держбюро розслідувань: що про нього відомо
Новим в.о. директора ДБР став колишній співробітник СБУ та розвідки Олексій Сухачов
Призначено нового виконуючого обов’язки директора Державного бюро розслідувань. Ним став Олексій Сухачов, який за результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року призначений на посаду заступника ДБР.
Наразі на сайті ДБР у розділі «Керівництво» Сухачов вказаний як в.о. директора Держбюро розслідувань.
Олександр Соколов, який до цього був в.о. директора, зараз заступник директора ДБР.
Нагадаємо, 21 вересня очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що керівництво Державного бюро розслідувань тисне на НАЗК через те, що НАЗК намагається усунути конфлікт інтересів у керівників бюро Олександра Соколова та ексадвоката Януковича Олександра Бабікова.
Як відомо, у квітні НАЗК підтвердило, що адвокат Олександр Бабіков, який нині є заступником глави ДБР, захищав інтереси президента-утікача Віктора Януковича у суді. Відтак у цьому є потенційний конфлікт інтересів, оскільки розслідування у справі Януковича проводить саме Держбюро розслідувань.