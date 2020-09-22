Призначено нового керівника Держбюро розслідувань: що про нього відомо



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В.о. директора ДБР Олексій Сухачов

Новим в.о. директора ДБР став колишній співробітник СБУ та розвідки Олексій Сухачов

Призначено нового виконуючого обов’язки директора Державного бюро розслідувань. Ним став Олексій Сухачов, який за результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року призначений на посаду заступника ДБР.

Наразі на сайті ДБР у розділі «Керівництво» Сухачов вказаний як в.о. директора Держбюро розслідувань.

Олександр Соколов, який до цього був в.о. директора, зараз заступник директора ДБР.

Сухачов народився у 1978 році у Харкові.

У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за спеціальністю: «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Заслужений юрист України.

З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБ України.

Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

Протягом 2019-2020 років проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року призначений на посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 21 вересня очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що керівництво Державного бюро розслідувань тисне на НАЗК через те, що НАЗК намагається усунути конфлікт інтересів у керівників бюро Олександра Соколова та ексадвоката Януковича Олександра Бабікова.

Як відомо, у квітні НАЗК підтвердило, що адвокат Олександр Бабіков, який нині є заступником глави ДБР, захищав інтереси президента-утікача Віктора Януковича у суді. Відтак у цьому є потенційний конфлікт інтересів, оскільки розслідування у справі Януковича проводить саме Держбюро розслідувань.