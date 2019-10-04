Профільний комітет рекомендує Раді призначити 17 нових членів ЦВК



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Комітет рекомендував парламенту призначити 17 членів ЦВК, кандидатури яких подав президент України Фото: Андрій Клочко, Facebook

На засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянули подання президента про призначення на посади членів ЦВК

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту призначити 17 членів ЦВК, кандидатури яких подав президент України.

Про це у четвер пізно ввечері повідомив голова комітету Андрій Клочко у Facebook.

«Після вечірнього пленарного засідання провели засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на якому розглянули подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії», - зазначив Клочко.

За результатами розгляду представлення кандидатів та їхніх відповідей на запитання народних депутатів комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді призначити поданих кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії, а саме:

Боярчук Оксану Борисівну, Буглака Юрія Олександровича, Гатаулліну Олену Аухатівну, Гевка Андрія Євгеновича, Глущенко Вікторію Анатоліївну, Греня Віталія В'ячеславовича, Діденка Олега Миколайовича, Дубовика Сергія Олеговича, Євстігнєєва Андрія Сергійовича, Єфремову Ірину Олексіївну, Кармазу Олександру Олександрівну, Любченка Павла Миколайовича, Мірошниченка Юрія Романовича, Перепелюка Володимира Григоровича, Плукаря Віталія Володимировича, Постівого Сергія Олександровича, Фрицького Юрія Олеговича.

Як відомо, 3 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на новий склад Центральної виборчої комісії.

Серед запропонованих фракцією «Слуга народу» кандидатів у члени ЦВК були представники минулого складу.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.