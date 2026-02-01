Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року

З 2 лютого по 8 лютого в Україні триватимуть аномальні морози з поступовим послабленням до кінця тижня

Цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

2 лютого

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -22°..-26°, вдень -15°..-18°. Ясно, без опадів.

на півдні: Температура вночі -12°..-15°, вдень -6°..-9°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -18°..-22°, вдень -12°..-15°. Переважно сонячно.

на сході: Температура вночі -20°..-24°, вдень -14°..-17°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі -19°..-23°, вдень -13°..-16°. Без істотних опадів.

у Києві: Температура вночі -21°, вдень -13°. Хмарно, ймовірність снігу 10%.

3 лютого

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -23°..-27°, вдень -14°..-17°. Сухо, сонячно.

на півдні: Температура вночі -11°..-14°, вдень -5°..-8°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі -17°..-21°, вдень -10°..-13°. Без опадів.

на сході: Температура вночі -21°..-25°, вдень -15°..-18°. Морозно, ясно.

у центрі: Температура вночі -20°..-24°, вдень -12°..-15°. Ожеледиця.

у Києві: Температура вночі -22°..-24°, вдень -14°..-16°. Ясно.

4 лютого

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -18°..-22°, вдень -11°..-14°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі -9°..-12°, вдень -3°..-6°. Посилення вітру.

на заході: Температура вночі -12°..-16°, вдень -6°..-9°. Хмарно, невеликий сніг.

на сході: Температура вночі -19°..-23°, вдень -13°..-16°. Без опадів.

у центрі: Температура вночі -15°..-19°, вдень -9°..-12°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі -19°..-21°, вдень -11°..-13°. Хмарно.

5 лютого

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -15°..-19°, вдень -9°..-12°. Хмарно, місцями сніг.

на півдні: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..-4°. Можливий мокрий сніг.

на заході: Температура вночі -9°..-13°, вдень -4°..-7°. Хмарно, сніг.

на сході: Температура вночі -16°..-20°, вдень -11°..-14°. Похмуро.

у центрі: Температура вночі -12°..-16°, вдень -7°..-10°. Невеликий сніг.

у Києві: Температура вночі -15°..-17°, вдень -8°..-10°. Сніг, ожеледиця.

6 лютого

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -12°..-15°, вдень -7°..-10°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Відлига на узбережжі.

на заході: Температура вночі -7°..-11°, вдень -2°..-5°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі -14°..-18°, вдень -9°..-12°. Морозно.

у центрі: Температура вночі -10°..-14°, вдень -5°..-8°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -6°..-8°. Без істотних опадів.

7 лютого

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+4°. Хмарно, без опадів.

на заході: Температура вночі -5°..-9°, вдень -1°..-4°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі -11°..-15°, вдень -6°..-9°. Ясно.

у центрі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-6°. Переважно сонячно.

у Києві: Температура вночі -10°..-12°, вдень -4°..-6°. Мінлива хмарність.

8 лютого

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: