Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
З 2 лютого по 8 лютого в Україні триватимуть аномальні морози з поступовим послабленням до кінця тижня
Цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
2 лютого
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -22°..-26°, вдень -15°..-18°. Ясно, без опадів.
- на півдні: Температура вночі -12°..-15°, вдень -6°..-9°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі -18°..-22°, вдень -12°..-15°. Переважно сонячно.
- на сході: Температура вночі -20°..-24°, вдень -14°..-17°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі -19°..-23°, вдень -13°..-16°. Без істотних опадів.
- у Києві: Температура вночі -21°, вдень -13°. Хмарно, ймовірність снігу 10%.
3 лютого
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -23°..-27°, вдень -14°..-17°. Сухо, сонячно.
- на півдні: Температура вночі -11°..-14°, вдень -5°..-8°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -17°..-21°, вдень -10°..-13°. Без опадів.
- на сході: Температура вночі -21°..-25°, вдень -15°..-18°. Морозно, ясно.
- у центрі: Температура вночі -20°..-24°, вдень -12°..-15°. Ожеледиця.
- у Києві: Температура вночі -22°..-24°, вдень -14°..-16°. Ясно.
4 лютого
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -18°..-22°, вдень -11°..-14°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі -9°..-12°, вдень -3°..-6°. Посилення вітру.
- на заході: Температура вночі -12°..-16°, вдень -6°..-9°. Хмарно, невеликий сніг.
- на сході: Температура вночі -19°..-23°, вдень -13°..-16°. Без опадів.
- у центрі: Температура вночі -15°..-19°, вдень -9°..-12°. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі -19°..-21°, вдень -11°..-13°. Хмарно.
5 лютого
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -15°..-19°, вдень -9°..-12°. Хмарно, місцями сніг.
- на півдні: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..-4°. Можливий мокрий сніг.
- на заході: Температура вночі -9°..-13°, вдень -4°..-7°. Хмарно, сніг.
- на сході: Температура вночі -16°..-20°, вдень -11°..-14°. Похмуро.
- у центрі: Температура вночі -12°..-16°, вдень -7°..-10°. Невеликий сніг.
- у Києві: Температура вночі -15°..-17°, вдень -8°..-10°. Сніг, ожеледиця.
6 лютого
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -12°..-15°, вдень -7°..-10°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Відлига на узбережжі.
- на заході: Температура вночі -7°..-11°, вдень -2°..-5°. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі -14°..-18°, вдень -9°..-12°. Морозно.
- у центрі: Температура вночі -10°..-14°, вдень -5°..-8°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -6°..-8°. Без істотних опадів.
7 лютого
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі -2°..-5°, вдень +1°..+4°. Хмарно, без опадів.
- на заході: Температура вночі -5°..-9°, вдень -1°..-4°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -11°..-15°, вдень -6°..-9°. Ясно.
- у центрі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-6°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі -10°..-12°, вдень -4°..-6°. Мінлива хмарність.
8 лютого
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -8°..-11°, вдень -3°..-6°. Сніг.
- на півдні: Температура вночі -1°..-4°, вдень +2°..+5°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -4°..-7°, вдень -1°..+2°. Мокрий сніг.
- на сході: Температура вночі -9°..-13°, вдень -4°..-7°. Хмарно.
- у центрі: Температура вночі -6°..-10°, вдень -2°..-5°. Хмарно, місцями сніг.
- у Києві: Температура вночі -8°..-10°, вдень -3°..-5°. Хмарно, невеликий сніг.
