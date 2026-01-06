Київ засипає снігом: на вулиці виведена техніка, можливі обмеження на в'їзд у місто

У КМДА зазначають: якщо ситуація критично погіршиться, в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено

Столицю накрила зимова негода, яка за прогнозами триватиме кілька днів

Від ночі Київ перебуває під впливом потужного снігопаду,на дороги столиці вже виведена спеціальна снігоприбиральна техніка, яка здійснює розчищення та обробку дорожнього покриття протиожеледними засобами. Про це повідомляє «Главком». На вулицях міста працює 264 одиниці спецтехніки «Київавтодору».

Втім, погіршення погодних умов не стало несподіванкою. Ще вчора, 5 січня, Український гідрометеорологічний центр попередив про складну синоптичну ситуацію. Протягом доби 6 січня на Київщині утримуватиметься хмарна погода. До снігу додадуться туман та ожеледь, що створює серйозну небезпеку на дорогах.

За прогнозами, складні метеоумови триватимуть з 6 до 10 січня. У цей період очікуються:

Різкі коливання температур та атмосферного тиску;

Чергування снігопадів із мокрим снігом та дощем;

Густий туман та ожеледиця.

Обмеження для фур

У КМДА зазначають: якщо ситуація критично погіршиться, в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде обмежено.

Київська обласна військова адміністрація вже підготувала інфраструктуру для такого сценарію – визначено 55 пунктів контролю та місць відстою для вантажівок на дорогах державного значення.

Важливі рекомендації для мешканців

Влада звернулася до водіїв і порадила слідкувати за офіційними повідомленнями на сторінках КМДА та КОВА, враховувати зазначену інформацію при плануванні маршрутів і, за можливістю, обирати в ці дні альтернативні шляхи.

Міська влада також закликає киян слідкувати за прогнозом погоди та не користуватися власними авто в період негоди, віддавши перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів у місті й суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирає й обробляє вулично-дорожню мережу.

Також водіїв просять звернути особливу увагу на правила паркування, зокрема не залишати приватні авто на узбіччях доріг, аби не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки, оскільки авто за необхідності будуть евакуйовані.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях та бути особливо уважними.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.