Синоптики прогнозують потепління в більшості регіонів України: названо дату

Морози почнуть слабшати вже наступного тижня

В Україні найближчої доби збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом, ожеледицею і штормовими поривами вітру. Водночас уже з середини січня можливе поступове потепління. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Сильні морози скують північ України

У ніч проти 11 січня в Україні очікується від -7до -14 градусів, а на півночі місцями від -14 до -18 градусів. Водночас на південному сході та сході буде значно тепліше від 0 до +3 градусів

Вдень у неділю температура повітря становитиме від -5 до -12 градусів, тоді як у східних областях прогнозують від 0 +5 градусів.

Опади: сніг на заході, дощ зі снігом на сході

Сніг прогнозують у західних областях України. На сході та південному сході можливі сніг, мокрий сніг і дощ – там впливатиме черговий південний циклон. На решті території істотних опадів не очікується.

Вітер переважно північного та північно-західного напрямків. У західних областях – рвучкий і некомфортний, зі снігом можливі хуртовини. На сході та північному сході – сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с. В інших регіонах – помірний.

Ожеледиця збережеться, особливо на південному сході та Дніпропетровщині.

Погода у Києві

У столиці 11 січня опадів не передбачається, проте буде ожеледиця та сильний мороз. Вночі температура знизиться до -16 градусів, при проясненнях – до -18 градусів, удень від -10 до -12 градусів.

Коли чекати потепління

За попередніми прогнозами Діденко, з 15 січня у більшості регіонів України морози почнуть слабшати. У денні години 16 та 17 січня ймовірне потепління аж до відлиги.

Інформацію підтвердила і представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. У інтерв'ю «24 Каналу» вона розповіла, що морози в Україні утримаються орієнтовно до 15 січня. А ось із 17-19 січня синоптики очікують на послаблення холодів у денну частину доби.

Нагадаємо, складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться.

До слова, Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд рекомендує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.

Крім того, Кабмін доручив ОВА та Київській міській військовим адміністраціям опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.