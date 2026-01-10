Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Синоптики прогнозують потепління в більшості регіонів України: названо дату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики прогнозують потепління в більшості регіонів України: названо дату
Із 15 січня у більшості регіонів України морози почнуть слабшати
колаж: glavcom.ua

Морози почнуть слабшати вже наступного тижня

В Україні найближчої доби збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом, ожеледицею і штормовими поривами вітру. Водночас уже з середини січня можливе поступове потепління. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Сильні морози скують північ України

У ніч проти 11 січня в Україні очікується від -7до -14 градусів, а на півночі місцями від -14 до -18 градусів. Водночас на південному сході та сході буде значно тепліше від 0 до +3 градусів

Вдень у неділю температура повітря становитиме від -5 до -12 градусів, тоді як у східних областях прогнозують від 0 +5 градусів.

Опади: сніг на заході, дощ зі снігом на сході

Сніг прогнозують у західних областях України. На сході та південному сході можливі сніг, мокрий сніг і дощ – там впливатиме черговий південний циклон. На решті території істотних опадів не очікується.

Вітер переважно північного та північно-західного напрямків. У західних областях – рвучкий і некомфортний, зі снігом можливі хуртовини. На сході та північному сході – сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с. В інших регіонах – помірний.

Ожеледиця збережеться, особливо на південному сході та Дніпропетровщині.

Погода у Києві

У столиці 11 січня опадів не передбачається, проте буде ожеледиця та сильний мороз. Вночі температура знизиться до -16 градусів, при проясненнях – до -18 градусів, удень від -10 до -12 градусів.

Коли чекати потепління

За попередніми прогнозами Діденко, з 15 січня у більшості регіонів України морози почнуть слабшати. У денні години 16 та 17 січня ймовірне потепління аж до відлиги.

Інформацію підтвердила і представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. У інтерв'ю «24 Каналу» вона розповіла, що морози в Україні утримаються орієнтовно до 15 січня. А ось із 17-19 січня синоптики очікують на послаблення холодів у денну частину доби.

Нагадаємо, складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться.

До слова, Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд рекомендує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.

Крім того, Кабмін доручив ОВА та Київській міській військовим адміністраціям опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Читайте також:

Теги: повітря вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Сьогодні, 06:26
Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 5 – 11 січня 2026 року
4 сiчня, 20:00
Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня
Україну накриває снігопад: на яких трасах ускладнено рух
4 сiчня, 17:32
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 29 грудня 2025 – 4 січня 2026 року
28 грудня, 2025, 20:00
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 2025, 05:59
Погода на Новий рік: морози і сніг у більшості регіонів
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз
26 грудня, 2025, 16:29
Прогноз погоди на 14 грудня
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
14 грудня, 2025, 06:00
Прогноз погоди на 12 грудня
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 12 грудня 2025
12 грудня, 2025, 06:00

Події в Україні

Келлог зробив гучну заяву про Зеленського
Келлог зробив гучну заяву про Зеленського
Синоптики прогнозують потепління в більшості регіонів України: названо дату
Синоптики прогнозують потепління в більшості регіонів України: названо дату
Завершення війни: Зеленський озвучив два можливих сценарії на 2026 рік
Завершення війни: Зеленський озвучив два можливих сценарії на 2026 рік
«Такого моменту в історії ще не було». Нардеп В'ятрович закликав українців готуватися до особливої ролі нашої держави
«Такого моменту в історії ще не було». Нардеп В'ятрович закликав українців готуватися до особливої ролі нашої держави
Росія намагається втрутитись у відносини США та України – Зеленський
Росія намагається втрутитись у відносини США та України – Зеленський
Суцільна сіра зона. ЗСУ повідомили про ситуацію в Гуляйполі
Суцільна сіра зона. ЗСУ повідомили про ситуацію в Гуляйполі

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua