Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям
Окрім морозу, значною проблемою стають тумани, які утворюються при потеплінні
фото з відкритих джерел

Зимова погода вносить свої корективи у перебіг бойових дій

Суворі погодні умови на Запорізькому напрямку стали серйозним випробуванням для обох сторін конфлікту. З одного боку, низькі температури деморалізують та фізично нищать живу силу ворога, а з іншого – створюють небезпечні передумови для розширення наступальних дій окупантів. Як інформує «Главком», про це в коментарі «24 Каналу» розповів Герой України, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За словами військового, головна небезпека морозів полягає у зміні ландшафту. Ті ділянки, які раніше були надійним природним бар’єром через воду, тепер перетворилися на зручні шляхи для пересування.

«Ті місця, які раніше були непрохідні через водні перешкоди, зараз замерзли. Як наслідок, противник отримав за площею більший сектор для вчинення маневрів, як живою силою, так і мобільною технікою, неброньованою», – пояснив Федоренко.

Командир наголосив, що ворог намагатиметься використати цей фактор максимально ефективно, щоб наблизитися до Запоріжжя.

Федоренко зазначив, що основна мета росіян на цьому відтинку фронту – підійти до обласного центру на відстань артилерійського пострілу. Окупанти розуміють, що знищити великий промисловий центр виключно ракетами чи дронами неможливо.

«Ворог намагається наблизитись до Запоріжжя, щоб взяти його під вогневий контроль системами реактивного вогню і артилерією», – зауважив військовий.

Проте він заспокоїв: у короткостроковій перспективі реалізувати цей план росіянам не вдасться, оскільки Сили оборони ефективно стримують просування противника.

Попри тактичні переваги від замерзлих водойм, російська армія стикається з серйозними проблемами через погане забезпечення. Температура, що опускалася до -25 градусів, призвела до масових випадків обмороження серед особового складу армії РФ.

«Їм важко просуватись при температурі -25 градусів, через такі сильні морози без належного обігріву в окупантів відмерзають кінцівки», – розповів комбат.

Окрім морозу, значною проблемою стають тумани, які утворюються при потеплінні. Це ускладнює роботу аеророзвідки та виявлення ворожих диверсійних груп. Втім, українські захисники готові до будь-яких сценаріїв та продовжують надійно тримати оборону.

Раніше Сирський повідомив про активізацію наступальних дій РФ на фронті. 

До слова, командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення та екснардеп Єгор Соболєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що українські військові використовують на фронті дрони власного виробництва.

Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям
Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
Шмигаль повідомив про перші успіхи в заживленні областей після блекауту
Шмигаль повідомив про перші успіхи в заживленні областей після блекауту
Енергетики ДТЕК розповіли, ремонтують обладнання після обстрілів
Енергетики ДТЕК розповіли, ремонтують обладнання після обстрілів
На кордоні з Молдовою призупинено пропуск через збій баз даних
На кордоні з Молдовою призупинено пропуск через збій баз даних
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови

