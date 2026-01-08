Негода охопить Україну: сніг, дощ і ожеледиця – погода на 8 січня 2026

Циклон ділить Україну на три погодні зони

У четвер, 8 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, очікується активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.

Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини: у західних, Вінницькій та Житомирській областях зі значним снігом, хуртовинами і холодною погодою;

у Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях – перехідна територія від холоду до тепла зі значними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледдю і налипанням мокрого снігу та помірним теплом як для цієї пори і решту території з помірним, місцями значним дощем та гарним теплом в теплому секторі циклону.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях значний, вдень місцями сильний сніг, хуртовина; температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу. У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території помірний, місцями значний дощ; температура вночі 1- 6° тепла, вдень 7-12°. Вітер південний (у північних та західних областях північно-східний), 7-12 м/с, вдень у західних, південних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

У Київській області та столиці значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, по області налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла;ьу Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.