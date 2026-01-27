Головна Новини
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 27 січня, в Україні хмарно, в основному без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів, температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь, температура вночі та вдень 0-5° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла, в Криму до 12°).
На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім крайнього заходу, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 27 січня
Прогноз погоди на 27 січня
Укргідрометцентр

У вівторок, 27 січня, у Києві хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 0-5° морозу, у столиці вночі та вдень 1-3° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця. 

