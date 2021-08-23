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    Прохолодно на заході, спека – на сході: прогноз погоди на 23 серпня

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    Удень місцями ще спека, а от ночі прохолодні - Прохолодно на заході, спека – на сході: прогноз погоди на 23 серпня
    Удень місцями ще спека, а от ночі прохолодні

    У понеділок дощитиме на заході країни

    У понеділок, 23 серпня, на День Державного Прапора, діапазон денної температури повітря в Україні буде від +21° до +28°. Спекотно буде в Херсонській області, а прохолодно – в Івано-Франківській. Такі дані Укргідрометцентру.

    За даними синоптиків, на заході України 23 серпня буде хмарна погода з дощами та грозами.

    Температура від +21° до +25°. Свіжі ночі - з температурою +12 ...+15°.

    На Закарпатті буде тепліше, вдень +25...+27°, вночі +16°.

    На високогір'ї Карпат до +20°. Дощова і сонячна погода чергуватимуться.

    У східних областях країни триває літо: вдень +25...+28°. Ніч буде із прохолодною температурою +14…+15°.

    На півдні України вдень до +30°, вночі до +20°.

    У центральній частині країни очікується тепла малохмарна погода, вдень до +28°. Можливі дощі.

    На півночі України мінлива хмарність, +22...+25°. Місцями можуть пройти короткочасні дощі.

    У Києві буде малохмарно, денна температура повітря знизиться до +24...+26°. Опадів не прогнозують.

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    Теги: прогноз погоди спека повітря літо
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    Прохолодно на заході, спека – на сході: прогноз погоди на 23 серпня