Прохолодно на заході, спека – на сході: прогноз погоди на 23 серпня

У понеділок дощитиме на заході країни

У понеділок, 23 серпня, на День Державного Прапора, діапазон денної температури повітря в Україні буде від +21° до +28°. Спекотно буде в Херсонській області, а прохолодно – в Івано-Франківській. Такі дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, на заході України 23 серпня буде хмарна погода з дощами та грозами.

Температура від +21° до +25°. Свіжі ночі - з температурою +12 ...+15°.

На Закарпатті буде тепліше, вдень +25...+27°, вночі +16°.

На високогір'ї Карпат до +20°. Дощова і сонячна погода чергуватимуться.

У східних областях країни триває літо: вдень +25...+28°. Ніч буде із прохолодною температурою +14…+15°.

На півдні України вдень до +30°, вночі до +20°.

У центральній частині країни очікується тепла малохмарна погода, вдень до +28°. Можливі дощі.

На півночі України мінлива хмарність, +22...+25°. Місцями можуть пройти короткочасні дощі.

У Києві буде малохмарно, денна температура повітря знизиться до +24...+26°. Опадів не прогнозують.

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