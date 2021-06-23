Прогноз погоди на 23 червня (карта)

На більшості території України температура повітря прогріється вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм

Як і вчора, найсильніша спека - а сьогодні це вже не +34, а +35 - буде в Луганську

У середу, 23 червня 2021 року, знову буде спекотно. На більшості території України температура повітря прогріється вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.

Як і вчора, найсильніша спека - а сьогодні це вже не +34, а +35 - буде в Луганську.

Фото: Володимир Коскін (facebook)

Загалом найтепліше, окрім Луганська, буде на північному сході (Чернігів, Суми) та на Закарпатті, а найпрохолоднішими, яким би дивним це не видавалося, сьогодні виявиться Причорномор'я (Одеса, Миколаїв, Херсон).

Максимальна температура в інших обласних центрах:

Ужгород - +35,

Львів - +34,

Луцьк - +34,

Рівне - +34,

Івано-Франківськ - +33,

Тернопоіль - +33,

Чернівці - +33,

Хмельницький - +34,

Житомир - +34,

Київ - +34,

Черкаси - +34,

Вінниця - +33,

Кропивницький - +33,

Одеса - +21,

Дніпро - +33,

Запоріжжя - +34,

Миколаїв - +21,

Херсон - +21,

Сімферополь - +34,

Чернігів - +35,

Суми - +35,

Полтава - +34,

Харків - +34,

Донецьк - +34.

Опади сьогодні слід чекати лише у деяких областях заходу (Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) і півдня (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) країни.

Швидкість вітру складатиме 3-8 м/с.

Сонце сяде о 21:14.

За народним календарем, 23 червня відзначається День святого Тимофія, щодо якого існують свої прикмети та звичаї.

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