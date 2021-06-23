Прогноз погоди на 23 червня (карта)
Як і вчора, найсильніша спека - а сьогодні це вже не +34, а +35 - буде в Луганську
У середу, 23 червня 2021 року, знову буде спекотно. На більшості території України температура повітря прогріється вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.
Як і вчора, найсильніша спека - а сьогодні це вже не +34, а +35 - буде в Луганську.
Загалом найтепліше, окрім Луганська, буде на північному сході (Чернігів, Суми) та на Закарпатті, а найпрохолоднішими, яким би дивним це не видавалося, сьогодні виявиться Причорномор'я (Одеса, Миколаїв, Херсон).
Максимальна температура в інших обласних центрах:
- Ужгород - +35,
- Львів - +34,
- Луцьк - +34,
- Рівне - +34,
- Івано-Франківськ - +33,
- Тернопоіль - +33,
- Чернівці - +33,
- Хмельницький - +34,
- Житомир - +34,
- Київ - +34,
- Черкаси - +34,
- Вінниця - +33,
- Кропивницький - +33,
- Одеса - +21,
- Дніпро - +33,
- Запоріжжя - +34,
- Миколаїв - +21,
- Херсон - +21,
- Сімферополь - +34,
- Чернігів - +35,
- Суми - +35,
- Полтава - +34,
- Харків - +34,
- Донецьк - +34.
Опади сьогодні слід чекати лише у деяких областях заходу (Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) і півдня (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) країни.
Швидкість вітру складатиме 3-8 м/с.
Сонце сяде о 21:14.
За народним календарем, 23 червня відзначається День святого Тимофія, щодо якого існують свої прикмети та звичаї.
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