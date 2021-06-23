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    Прогноз погоди на 23 червня (карта)

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    На більшості території України температура повітря прогріється вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм - Прогноз погоди на 23 червня (карта)
    На більшості території України температура повітря прогріється вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм
    фото: Володимир Коскін (facebook)

    Як і вчора, найсильніша спека - а сьогодні це вже не +34, а +35 - буде в Луганську

    У середу, 23 червня 2021 року, знову буде спекотно. На більшості території України температура повітря прогріється вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.

    Як і вчора, найсильніша спека - а сьогодні це вже не +34, а +35 - буде в Луганську.

    Фото: Володимир Коскін (facebook)
    Фото: Володимир Коскін (facebook)

    Загалом найтепліше, окрім Луганська, буде на північному сході (Чернігів, Суми) та на Закарпатті, а найпрохолоднішими, яким би дивним це не видавалося, сьогодні виявиться Причорномор'я (Одеса, Миколаїв, Херсон).

    Максимальна температура в інших обласних центрах:

    • Ужгород - +35,
    • Львів - +34,
    • Луцьк - +34,
    • Рівне - +34,
    • Івано-Франківськ - +33,
    • Тернопоіль - +33,
    • Чернівці - +33,
    • Хмельницький - +34,
    • Житомир - +34,
    • Київ - +34,
    • Черкаси - +34,
    • Вінниця - +33,
    • Кропивницький - +33,
    • Одеса - +21,
    • Дніпро - +33,
    • Запоріжжя - +34,
    • Миколаїв - +21,
    • Херсон - +21,
    • Сімферополь - +34,
    • Чернігів - +35,
    • Суми - +35,
    • Полтава - +34,
    • Харків - +34,
    • Донецьк - +34.
    Прогноз погоди на 23 червня 2021 року

    Опади сьогодні слід чекати лише у деяких областях заходу (Закарпатська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) і півдня (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) країни.

    Швидкість вітру складатиме 3-8 м/с.

    Сонце сяде о 21:14.

    За народним календарем, 23 червня відзначається День святого Тимофія, щодо якого існують свої прикмети та звичаї.

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    Теги: прогноз погоди спека повітря
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    Прогноз погоди на 23 червня (карта)