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    Проїзд в автобусах і тролейбусах Полтави подешевшав

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    <span>В Полтаві подешевшав проїзд у громадському транспорті</span> - Проїзд в автобусах і тролейбусах Полтави подешевшав
    В Полтаві подешевшав проїзд у громадському транспорті

    За проїзд в тролейбусі Полтави треба відсьогодні сплачувати 2 гривні, в автобусі - 4 гривні

    У Полтаві на гривню знизили ціни на проїзд у громадському транспорті: до двох гривень - у тролейбусах та до чотирьох гривень - у автобусах.

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    Про це повідомляє прес-служба Полтавської міськради

    «Починаючи з сьогоднішнього дня, електротранспорт та автотранспорт КП «Полтаваелектроавтотранс» здійснює перевезення за тарифами 2 гривні – поїздка у тролейбусі та 4 гривні – у автобусі», - йдеться у повідомленні.

    Також начальник відділу транспортних перевезень та зв'язку Юрій Сябро представив на розгляд виконкому два проекти рішень щодо переможців конкурсу перевізників та затвердження коефіцієнта співвідношення кількості пасажирів-пільговиків до пасажирів, що оплачують проїзд. Мета міськради - компенсувати перевізникам витрати на безкоштовне перевезення пільгових категорій, щоб не створювати ситуацій з відмовою у безкоштовному перевезенні.

    Раніше Полтавський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міськвиконкому щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, і Харківський апеляційний адміністративний суд підтримав цю позицію. Один з пунктів обґрунтування депутатської недовіри міському голові Полтави Мамаю полягав у тому, що «за його вказівкою КП «ПЕАТ» та відділ транспортних перевезень не виконує рішення суду щодо скасування підвищення вартості проїзду».

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