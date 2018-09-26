Проїзд в автобусах і тролейбусах Полтави подешевшав



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В Полтаві подешевшав проїзд у громадському транспорті

За проїзд в тролейбусі Полтави треба відсьогодні сплачувати 2 гривні, в автобусі - 4 гривні

У Полтаві на гривню знизили ціни на проїзд у громадському транспорті: до двох гривень - у тролейбусах та до чотирьох гривень - у автобусах.

Про це повідомляє прес-служба Полтавської міськради.

«Починаючи з сьогоднішнього дня, електротранспорт та автотранспорт КП «Полтаваелектроавтотранс» здійснює перевезення за тарифами 2 гривні – поїздка у тролейбусі та 4 гривні – у автобусі», - йдеться у повідомленні.

Також начальник відділу транспортних перевезень та зв'язку Юрій Сябро представив на розгляд виконкому два проекти рішень щодо переможців конкурсу перевізників та затвердження коефіцієнта співвідношення кількості пасажирів-пільговиків до пасажирів, що оплачують проїзд. Мета міськради - компенсувати перевізникам витрати на безкоштовне перевезення пільгових категорій, щоб не створювати ситуацій з відмовою у безкоштовному перевезенні.

Раніше Полтавський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міськвиконкому щодо підвищення цін на проїзд у громадському транспорті, і Харківський апеляційний адміністративний суд підтримав цю позицію. Один з пунктів обґрунтування депутатської недовіри міському голові Полтави Мамаю полягав у тому, що «за його вказівкою КП «ПЕАТ» та відділ транспортних перевезень не виконує рішення суду щодо скасування підвищення вартості проїзду».