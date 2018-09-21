Столична влада планує оновити пасажирський транспорт на 50 млн грн



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До кінця року у Києві столиці планують оголосити тендери щодо оновлення пасажирського транспорту

До кінця 2018 року у столиці планується підписати субкредитні угоди (угоди про передачу коштів позики) та оголосити тендери щодо оновлення пасажирського транспорту. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

У рамках цієї угоди, зазначив він, передбачено оновлення трамвайного парку (24,9 млн євро, орієнтовно 17 трамваїв) та оновлення автобусного парку (18,6 млн євро, орієнтовно 50 автобусів довжиною 12 метрів та 62 автобуси довжиною 18 метрів). Планується придбати й кабіни фунікулеру та обладнання до них – на це спрямовано 6,5 млн євро. На ці кошти також передбачено замінити дві кабіни (вагони), головний механізм, лінійне обладнання та систему керування.

«Останнім часом, відвідуючи різні профільні заходи, я бачив дуже багато транспортних новинок. Хотілося б, щоб частина із них була реалізована у столиці. Для цього ми проводимо переговори та зустрічі, адже оновлення рухомого складу громадського транспорту та його осучаснення – одна з пріоритетних задач міської влади», – підкреслив Давтян.

Нагадаємо, фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком підписана 11 листопада 2016 року. Вона ратифікована Законом України від 12 квітня 2017, № 2009-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком». Мета проекту – розвиток інфраструктури міського пасажирського транспорту України. Загальна сума кредиту – 200 млн євро. Київ залучає кредитні кошти від ЄІБ у розмірі 50 млн євро на оновлення громадського транспорту, термін кредиту – до 20 років, а відсоткова ставка становитиме близько 2% річних. Бенефіціаром проекту є КП «Київпастранс». Усі тендери будуть проводитися за правилами ЄС та Європейського інвестиційного банку.

Як повідомлялося, 4 вересня 2018 року КП «Київпастранс» уклало договір з ТОВ «АРП «Софія» на проведення проектних робіт з реставрації будівлі київського фунікулеру. Вартість угоди склала 2,57 млн гривень.