У столичному транспорті почали з’являтися валідатори (фото)
-
Розсилка
З 1 листопада в тестовому режимі буде запущена система електронного квитка у громадському транспорті Києва
Київський блогер Олександр Барабошко помітив у столичному тролейбусі довгоочікувані валідатори для оплати проїзду банківською карткою чи картою киянина.
Наразі вони ще не активні.
«Ще не запрацювала оплата, але сама поява таких автоматів - це зміна, на яку я довго чекав», - зазначив Барабошко.
Це вже не перший валідатор у київських автобусах та тролейбусах. У спільноті «Транспорт Києва» такою ж світлиною поділилася Лана Шварц. Киянка повідомила, що помітила валідатор у 55-му автобусі.
За даними ресурсу «Типичный Киев», вже з 1 листопада в тестовому режимі буде запущена система електронного квитка в громадському транспорті Києва.
«Поки встановлюються спеціальні валідатори в тролейбусах, автобусах і трамваях, яких буде від 3 до 5 в одному складі», - йдеться в повідомленні.
Пасажири зможуть оплатити проїзд за допомогою валідаторів кількома способами: одноразовим талончиком з QR-кодом, пластиковою карткою, яка працює за принципом карт на метро, банківською картою, карткою киянина.
Джерело: Вечірній Київ