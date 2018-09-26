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    У столичному транспорті почали з’являтися валідатори (фото)

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    Пасажири зможуть оплатити проїзд за допомогою валідаторів кількома способами - У столичному транспорті почали з’являтися валідатори (фото)
    Фото: Олександр Барабошко
    Пасажири зможуть оплатити проїзд за допомогою валідаторів кількома способами

    З 1 листопада в тестовому режимі буде запущена система електронного квитка у громадському транспорті Києва

    Київський блогер Олександр Барабошко помітив у столичному тролейбусі довгоочікувані валідатори для оплати проїзду банківською карткою чи картою киянина.

    Наразі вони ще не активні.

    «Ще не запрацювала оплата, але сама поява таких автоматів - це зміна, на яку я довго чекав», - зазначив Барабошко.

    Це вже не перший валідатор у київських автобусах та тролейбусах. У спільноті «Транспорт Києва» такою ж світлиною поділилася Лана Шварц. Киянка повідомила, що помітила валідатор у 55-му автобусі.


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    Валідатор в автобусі №55. Фото: Лана Шварц

    За даними ресурсу «Типичный Киев», вже з 1 листопада в тестовому режимі буде запущена система електронного квитка в громадському транспорті Києва.

    «Поки встановлюються спеціальні валідатори в тролейбусах, автобусах і трамваях, яких буде від 3 до 5 в одному складі», - йдеться в повідомленні.

    Пасажири зможуть оплатити проїзд за допомогою валідаторів кількома способами: одноразовим талончиком з QR-кодом, пластиковою карткою, яка працює за принципом карт на метро, банківською картою, карткою киянина.

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    Джерело: Вечірній Київ

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