У столичному транспорті почали з’являтися валідатори (фото)



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Фото: Олександр Барабошко Пасажири зможуть оплатити проїзд за допомогою валідаторів кількома способами

З 1 листопада в тестовому режимі буде запущена система електронного квитка у громадському транспорті Києва

Київський блогер Олександр Барабошко помітив у столичному тролейбусі довгоочікувані валідатори для оплати проїзду банківською карткою чи картою киянина.

Наразі вони ще не активні.

«Ще не запрацювала оплата, але сама поява таких автоматів - це зміна, на яку я довго чекав», - зазначив Барабошко.

Це вже не перший валідатор у київських автобусах та тролейбусах. У спільноті «Транспорт Києва» такою ж світлиною поділилася Лана Шварц. Киянка повідомила, що помітила валідатор у 55-му автобусі.





Валідатор в автобусі №55. Фото: Лана Шварц

За даними ресурсу «Типичный Киев», вже з 1 листопада в тестовому режимі буде запущена система електронного квитка в громадському транспорті Києва.

«Поки встановлюються спеціальні валідатори в тролейбусах, автобусах і трамваях, яких буде від 3 до 5 в одному складі», - йдеться в повідомленні.

Пасажири зможуть оплатити проїзд за допомогою валідаторів кількома способами: одноразовим талончиком з QR-кодом, пластиковою карткою, яка працює за принципом карт на метро, банківською картою, карткою киянина.

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Джерело: Вечірній Київ