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    Прокуратура повідомила підозру меру Дрогобича Кучмі в побитті людини

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    <p>У червні 2018 під час наради у Дрогобицькій міськраді між Тарасом Кучмою і одним з присутніх в залі виникла суперечка, під час якої мер завдав чоловіку кілька ударів кулаками, заподіявши незначні травми</p> - Прокуратура повідомила підозру меру Дрогобича Кучмі в побитті людини

    У червні 2018 під час наради у Дрогобицькій міськраді між Тарасом Кучмою і одним з присутніх в залі виникла суперечка, під час якої мер завдав чоловіку кілька ударів кулаками, заподіявши незначні травми

    Фото6 vartonews.com.ua

    Дії чиновника кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодекс

    Прокуратура Львівської області 18 листопада повідомила підозру меру Дрогобича Львівської області Тарасу Кучмі в побитті людини. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Львівської області.

    «Сьогодні меру Дрогобича (Львівська область) прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила про підозру за побиття людини», - йдеться у повідомленні.

    Йдеться про інцидент, який стався 4 червня 2018 під час наради в приміщенні сесійної зали Дрогобицької міської ради.

    У той день між мером і одним з присутніх в залі громадянином виникла суперечка, під час якої мер завдав зазначеній особі кілька ударів кулаками по тілу, заподіявши незначні травми.

    Ці дії чиновника кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

    прокуратура Львівщина мер
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