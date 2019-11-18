Прокуратура повідомила підозру меру Дрогобича Кучмі в побитті людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У червні 2018 під час наради у Дрогобицькій міськраді між Тарасом Кучмою і одним з присутніх в залі виникла суперечка, під час якої мер завдав чоловіку кілька ударів кулаками, заподіявши незначні травми Фото6 vartonews.com.ua

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодекс

Прокуратура Львівської області 18 листопада повідомила підозру меру Дрогобича Львівської області Тарасу Кучмі в побитті людини. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Львівської області.

«Сьогодні меру Дрогобича (Львівська область) прокурор Львівської області Ірина Діденко повідомила про підозру за побиття людини», - йдеться у повідомленні.

Йдеться про інцидент, який стався 4 червня 2018 під час наради в приміщенні сесійної зали Дрогобицької міської ради.

У той день між мером і одним з присутніх в залі громадянином виникла суперечка, під час якої мер завдав зазначеній особі кілька ударів кулаками по тілу, заподіявши незначні травми.

Ці дії чиновника кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.