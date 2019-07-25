Прокуратура повідомила про підозру в тероризмі організаторці розвідувальної мережі «ЛНР



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Жінка у 2014 року вступила до «4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го АК «Народної міліції» ЛНР» на посаду радіотелефоніста

Прокуратура Луганської області заочно повідомила про підозру в тероризмі й організації розвідувальної мережі «Народної міліції ЛНР» жительці Станиці Луганській. Про це йдеться в повідомленні пресслужби облпрокуратури.

За даними відомства, жінка в листопаді 2014 року вступила до так званої «4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу «Народної міліції» ЛНР» на посаду радіотелефоніста.

«Жінка здійснювала збирання та передачу інформації військового характеру щодо дислокації, переміщення, кількісного складу й озброєння підрозділів Збройних сил України, а також розташування блокпостів правоохоронних органів у районі проведення антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

Також її підозрюють у створенні на території Луганської області інформаторської мережі, учасники якої збирали і передавали їй відомості військового характеру.

«Після отримання інформації вона одразу звітувала своєму куратору - начальнику розвідувальної роти «4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу «Народної міліції» ЛНР», - стверджують правоохоронці.

У зв'язку з тим, що жінка ховається на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, їй заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) і ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) Кримінального кодексу.

Зараз підозрювану оголосили в розшук.