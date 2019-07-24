Мешканець Київщини привіз із Донбасу арсенал зброї (фото)



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Під час обшуку боєприпаси були вилучені працівниками поліції Фото: Прокуратура Київської області

Чоловік незаконно зберігав зброю у гаражі

Житель села Луб’янка Бородянського району Київської області привіз із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі зброю та незаконно зберігав її. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

Бородянським відділом Фастівської місцевої прокуратури чоловік повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

«Установлено, що підозрюваний в період з червня 2014-го по травень 2015 року, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, перебуваючи в м. Дебальцево Донецької області, в зоні проведення антитерористичної операції, незаконно придбав боєприпаси, а саме 25 набоїв до автоматичної зброї, чотири корпуси гранати Ф-1 та запали до них, реактивну протитанкову гранату та три шматки пластичної вибухової речовини, після чого перевіз їх до місця свого проживання в с. Луб’янка Бородянського району Київської області, де без відповідного дозволу незаконно зберігав у гаражному приміщенні за місцем свого проживання», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час проведеного санкціонованого обшуку вказані боєприпаси були вилучені працівниками поліції.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.