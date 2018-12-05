Прокуратура Стамбулу вимагає арешту радника саудівського принца



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Також може бути арештований заступник голови розвідки Саудівської Аравії

Головна прокуратура Стамбула вимагає заарештувати радника наслідного принца та заступника голови розвідки за підозрою у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє TRT Haber.

«Головна прокуратура Стамбула вимагає арешту радника наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана – Сауда бін Абдуллаха аль-Кахтані та заступника голови розвідки генерала Ахмеда Асріні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх обвинувачують у плануванні вбивства Хашоггі, і на цих осіб вже видали ордери на арешт.

Як повідомляє Reuters, представник влади Туреччини заявив, що відповідні ордери на арешт також відображають переконання турецької сторони, що Саудівська Аравія не поспішає притягувати до відповідальності даних осіб. Ер-Ріяд, за словами представника уряду Туреччини, може розвіяти такі переконання, якщо погодиться на екстрадицію даних осіб.

Як відомо, Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі має бути міжнародним.

Туреччина передала записи, що стосуються вбивства саудівського журналіста, Саудівській Аравії, США, Німеччині, Франції та Великобританії.

Джерело: Еспресо ТВ