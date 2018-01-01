Прокурор: слідство офіційно отримало від ООН фотокопію листа Януковича Путіну

Слідчі шляхом запиту отримали від секретаріату ООН звернення Чуркіна про визнання офіційним документом листа Януковича президенту РФ

Прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що слідчі отримали офіційним шляхом від секретаріату ООН фотокопію листа екс-президента Віктора Януковича на адресу президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використовувати збройні сили РФ на території України. «Слідчі під час службового



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-представник РФ в ООН Віталій Чуркін у 2014 році демонструє лист Януковича до Путіна

Слідчі шляхом запиту отримали від секретаріату ООН звернення Чуркіна про визнання офіційним документом листа Януковича президенту РФ

Прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко заявив, що слідчі отримали офіційним шляхом від секретаріату ООН фотокопію листа екс-президента Віктора Януковича на адресу президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використовувати збройні сили РФ на території України.

«Слідчі під час службового відрядження до Нью-Йорка через представництво України в ООН шляхом запиту отримали від секретаріату ООН супровідним листом із гербовою печаткою фотокопії звернення Чуркіна (тодішній постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін - ред) про визнання офіційним документом листа Януковича президенту РФ, а також фотокопію самого листа Януковича Путіну. І цей документ долучено до матеріалів кримінального провадження», - сказав він журналістам після завершення засідання Оболонського районного суду Києва в середу.

Кравченко зазначив, що сторона обвинувачення загалом отримала чотири листи від Міністерства закордонних справ України про отримані дані фотокопій документів, які колишній постпред РФ в ООН Чуркін представив 3 березня 2014 року і які були визнані офіційними документами ООН.

«Перша копія, яку ми отримали від МЗС України, - це текст листа Януковича Путіну, як секретаріат ООН направив кожному члену Ради безпеки ООН, а також постійному представнику України при ООН», - розповів він.

Прокурор зазначив, що колишній постпред України при ООН Юрій Сергєєв тоді направив запит для з'ясування, що саме Чуркін долучив до свого звернення.

«І Сергєєв отримав фотокопію звернення Чуркіна про визнання цього листа Януковича офіційним документом ООН», - наголосив Кравченко.

До слова, у середу, 24 січня, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Нагадаємо, 18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.

Джерело: Інтерфакс-Україна