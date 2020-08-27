Скандал у прямому ефірі. Ведуча каналу Медведчука образила гостей і вони покинули студію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведуча вигнала з ефіру колишнього нардепа Бублика

Ведуча політичного ток-шоу на телеканалі Newsone у прямому ефірі образила колишнього народного депутата Юрія Бублика.

Гостя програми народного депутата Сергійя Власенка обурила така поведінка ведучої і він теж покинув телестудію в підтримку Бублика.

Про це Власенко розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Вперше за 12 років політичної діяльності та років 16-17 активної участі в різних телевізійних шоу, змушений був покинути ефір через відверте хамство ведучої по відношенню до іншого гостя. Переконаний в тому, що ведучі не можуть собі дозволяти такі речі. Так була жорстка дискусія,так була напруга, яка є коли обговорюємо з ідеологічними опонентами події Двох Українських Революцій і війну із російським агресором. Бували ефіри і жорсткіші. Але ведучий для того і є ведучим, щоб неупереджено модерувати дискусію, а не хамити гостю», – розповів Власенко.

Він підкреслив, що хамили не йому, але він би перестав себе поважати, якби залишився в цьому ефірі.

«Гість - теж не янгол, але я завжди був переконаний, що якщо вже запросили людину, то ви знали кого запрошуєте. А репліка ведучоі в спину гостю на прізвище Бублик, якого вона вигнала з ефіру : «Встали і вийшли. Ви нікому не цікаві. Точно що бублик. Одна дірка і більше нічого» – це повне дніще», – зазначив Власенко.

У коментарях під постом Власенка користувачі назвали ім'я ведучої – Діана. В ефірі цього каналу ток-шоу веде лише одна журналістка з таким ім'ям – Діана Панченко.

Українська письменниця Лариса Ницой у коментарях теж поскаржилася на поведінку цієї ведучої.

Зазначимо, що телеканал заблокував відео скандальної програми.