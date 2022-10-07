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Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Путін погрожує цілому світу ядерним апокаліпсисом
фото з відкритих джерел

Ні США, ні ЄС, ні НАТО ніколи не погрожували Росії ядерною зброєю

Кремлівська пропаганда сама ж вигадує собі начебто загрози та шантаж з боку західних країн, постійно обіцяючи відповісти на ці погрози. Про це заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на основі результатів моніторингу Ukraine War Disinfo Working Group прокремлівських каналів в 11 країнах Європи у період з 20 червня по 25 вересня.

Аналітик Центру Ірина Субота стверджує, що одним з прикладів вигаданої загрози є наративи на кшталт «Захід використає ядерну зброю проти Росії», «у Грузії буде другий фронт проти Росії» та «Захід хоче, щоб Україна окупувала РФ», передає Lb.ua.

«Так, у квітні Міноборони Росії повідомило про «успішний випробувальний запуск» нової міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», а тепер кремлівські пропагандисти намагаються усіляко залякувати європейські країни наративом – «Путін «Сарматом» зітре Європу», – йдеться у дослідженні Центру.

Там звернули увагу на те, що Володимир Путін говорив, мовляв «ця ракета змусить замислитися тих, хто намагається погрожувати Росії». Проте він не уточнив, хто ж саме намагається погрожувати РФ.

Насправді, ні США, ні ЄС, ні НАТО ніколи не погрожували Росії ядерною зброєю. Крім того, 23 червня 2022 року 65 країн, що ратифікували Договір про заборону ядерної зброї, ухвалили у Відні спільну декларацію, яка засуджує російські ядерні загрози.

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Теги: ядерна зброя росія шантаж США НАТО пропаганда інформаційна війна

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