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Ядерний шантаж Путіна: Байден попередив про загрозу армагеддону

Надія Клочко
glavcom.ua
Ядерний шантаж Путіна: Байден попередив про загрозу армагеддону
Байден закликає серйозно ставитися до ядерних погроз Путіна
фото з відкритих джерел

Джо Байден переконаний, що російський диктатор не жартує, коли погрожує потенційним застосуванням ядерної зброї

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. Про це Байден сказав під час виступу на благодійному заході Демократичної партії в Нью-Йорку.

«Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи», – сказав американський лідер.

Як відомо, вперше загроза ядерної війни між США та СРСР виникла рівно 60 років тому, у жовтні 1962 року, коли американським президентом був Джон Кеннеді, а комуністичним лідером Радянського Союзу – Микита Хрущов. Тоді Радянський Союз таємно розмістив на Кубі ядерні ракети.

«У нас є хлопець, якого я знаю досить добре. Він не жартує, коли говорить про потенційне використання тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його армія, можна сказати, значно неефективна», – наголосив Байден, маючи на увазі невдачі Путіна у його війні в Україні.

При цьому американський президент додав, що не припускає можливості  «легко (використовувати) тактичну ядерну зброю» так, щоб це не закінчилося глобальним армагеддоном.

«Ми намагаємося з’ясувати, як далеко Путін зайде? Де він зупиниться? Як поведеться, коли втратить не лише обличчя, але й значну владу?» – наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

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Теги: ядерна зброя війна США росія

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