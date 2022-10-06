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Ядерні удари по Росії? Банкова пояснила, що мав на увазі Зеленський

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ядерні удари по Росії? Банкова пояснила, що мав на увазі Зеленський
Президент говорив про період до 24 лютого
Фото: president.gov.ua

В українських та іноземних медіа почали некоректно цитувати Президента про «превентивні ядерні удари» по РФ

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що НАТО і вся міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на можливе застосування Росією ядерної зброї та передбачити превентивні удари. Про це він сказав під час онлайн-спілкування в австралійському Інституті Лоуї.

«Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони (росіяни – ред.) знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки – чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: «Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!» Переглянути застосування свого тиску, порядок застосування», – сказав Зеленський.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров пояснив, що мав на увазі Володимир Зеленський.

«Колеги, ви трохи задалеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції.

Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте», – сказав Никифоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

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Теги: Володимир Зеленський війна ядерна зброя Україна

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