Пропозиція Трампа щодо Донбасу викликала істерику в «ЛНР»

В «ЛНР» заявляють, що в Мінську дуже зручна логістика

Родіон Мірошник, який представляє самопроголошену «ЛНР» в політичній підгрупі по Донбасу заявив, що пропозиція глави Білого дому Дональда Трампа про перенесення переговорів тристоронньої контактної групи по врегулюванню російсько-українського конфлікту з Мінська є парадоксальною. «Саму постановку питання варто вважати



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Родіон Мірошник

В «ЛНР» заявляють, що в Мінську дуже зручна логістика

Родіон Мірошник, який представляє самопроголошену «ЛНР» в політичній підгрупі по Донбасу заявив, що пропозиція глави Білого дому Дональда Трампа про перенесення переговорів тристоронньої контактної групи по врегулюванню російсько-українського конфлікту з Мінська є парадоксальною.

«Саму постановку питання варто вважати парадоксальною, тому що, згідно з Мінським домовленостям, ні США, ні Казахстан не беруть участь в переговорах. Вони не є сторонами конфлікту, вони не гаранти виконання мінських угод, а також не направляли будь-яких офіційних пропозицій учасникам переговорів», – заявив він.

Мірошник вважає, що в Мінську дуже зручна логістика, а «зовнішній антураж повністю витримується».

«В цілому, це тільки спосіб відволікання уваги від реальної проблеми, від позиції Порошенка, яка далека від конструктиву, і прийнятого Радою закону про реінтеграцію, що залишає вкрай мало варіантів для мирного врегулювання конфлікту на сході України політико-дипломатичним шляхом», – сказав Мірошник.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату.