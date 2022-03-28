Просування росіян Україною. Міноборони Великої Британії оновило карту бойових дій

В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Активні бойові дії відбуваються у південно-східній частині Україні, частково на півночі країни та довколишніх населених пунктах столиці

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 28 березня. Відповідну мапу 28 березня оприлюднило британське відомство у Тwitter.

«Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває. На мапі нижче наведено останню розвідку оборонної розвідки про ситуацію в Україні – 28 березня 2022 року», – йдеться в офіційному повідомленні.

скріншот з Twitter міноборони Великої Британії

Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.